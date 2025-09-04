La Roma di Gasp va al raddoppio

Conclusi i tre mesi di mercato adesso la palla passa al campo, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero. Dopo i faccia a faccia tra proprietà, allenatore e direttore sportivo il lavoro di Massara verrà valutato con i risultati. Alla fine ciò che conta di più per i tifosi sono le vittorie e la Roma ne ha già collezionate due.

Gasp da qui a gennaio potrà contare su una rosa completa, ma non rinforzata come avrebbe voluto. Manca il tanto desiderato esterno sinistro di piede destro che ha chiesto per tutta l’estate. La telenovela Sancho sembra non finire mai, George e Dominguez sono stati scartati dallo stesso mister che ora tra trequartisti ed esterni potrà contare su 6 giocatori.

Da una parte Soulé, Dybala e Baldanzi, dall’altra Bailey, Pellegrini ed El Shaarawy. Nelle altre zone di campo ogni titolare ha la propria riserva. A centrocampo probabilmente Pessina avrebbe fatto comodo, il giovane Romano proverà a ritagliarsi il suo spazio. La rosa è senza dubbio completa, ma i prossimi mesi ci diranno dove questa squadra può arrivare.

Il mercato della Roma è stato ricco di colpi di scena e ora arriva il compito più difficile per Gasperini, ribaltare qualche elemento della rosa che con la testa si immaginava già altrove (Dovbyk, Pellegrini, Baldanzi). Il tecnico dovrà essere bravo a lavorare anche sotto l’aspetto psicologico.

