Gollini riconquista Gasp e sorpassa Vasquez

Gollini è arrivato a fine gennaio alla Roma per sostituire Ryan nel ruolo di vice Svilar e con Claudio Ranieri non ha mai giocato, poi dopo l’arrivo di Gasperini è finito ai margini della rosa. Va fatta una premessa, scrive oggi Il Messaggero: il rapporto tra i due si è incrinato ai tempi dell’Atalanta.
Gollini ha lasciato Bergamo nel 2021 e nel 2022 nel giorno della conferenza di presentazione alla Fiorentina aveva lanciato una frecciatina: «Ho avuto dei problemi con una persona». Poi si sono ritrovati a Roma. Massara ha provato più volte a cederlo, a giugno l’interesse del Galatasaray poi lo scambio mai realizzato con Sportiello del Milan (ora all’Atalanta). Ma la trattativa più concreta è stata quella con la Cremonese.
Due sere fa la sorpresa dell’inserimento nella lista Uefa. Difficile pensare che servisse un calciatore di nazionalità italiana poiché la Roma da quel punto di vista era già coperta. Il portiere dopo un’estate passata tra campi di padel e Sardegna con gli amici Cristante e Dovbyk ha provato a riconquistare la fiducia Gasperini e ci è riuscito. Al contrario di Vasquez che non ha convinto a pieno e non è stato quasi mai utilizzato nella preseason.
Adesso Gollini si candida per tornare il vice Svilar. In Europa League lo sarà sicuramente a partire dalla prima partita contro il Nizza in programma il 24 settembre.
Fonte: Il Messaggero
bene
Deduzioni del Menzognero… Vasquez ha giocato, e non male. Gollini, mai. Vasquez contratto sino al 2027, lordo annuo 560mila, Gollini contratto sino al 2027, lordo annuo 1mln 480mila. vedremo.
Tra Gollini e Vasquez non c’è storia onestamente, Gollini molto più forte.
Vasquez è una “toppa” di Massara.
Quindi pure Vasquez addesso nun è bono?!?
No, però onestamente non mi ha entusiasmato. Gollini ha maggiore esperienza.
Ragazzi, se Gasp lo ha visto e se poi ha deciso di inserire Gollini in lista UEFA al posto di Vasquez è solo perché lo reputa superiore, non ci sono altre spiegazioni.
E tra le altre cose non ci vuole Alan Turing per capirlo.
Più che “Gollini riconquista Gasp” direi “Vasquez non conquista Gasp”…
Gollini, che Gasperini conosce benissimo, è stato relegato nel Campo B di Trigoria poi messo in vendita; Vasquez invece ha avuto tutta l’estate per farsi apprezzare ma alla fine non è stato messo in lista Uefa. Evidentemente l’ex Milan preso da Massara non ha convinto per niente Gasperini.
Mi ricordo alcune parate miracolose di Gollini all’Atalanta,e le sue uscite spericolate…in quel momento era uno dei migliori portieri della serie A..A Gasperini direi dopo essersi riconciliato con Gollini, magari di fare la stessa cosa con Loockman… hai visto mai!
Er Pantera era Konsel, ma ben altra categoria.
Daje cosi
Solo a Roma si riescono a costruire romanzi sul secondo/terzo portiere.
Manco a Parigi con Donnarumma!!
La butto lì: l’idea era cederlo (come Pellegrini), visto che non s’è concretizzato nulla perchè pagarlo senza utilizzarlo? Per cui lo si aggrega e poi si vedrà fino a Gennaio.
No, ci deve essere dietro una trama che manco Anna Karenina….
se lo iscrivi anche nella lista uefa non significa che lo hai solo reintegrato ma che chi lo doveva sostituire non è l’altezza. Se ti porti vasquez per il ritiro e Gollini no e poi quello che gioca è il secondo, direi che una bocciatura c’è
Mancini, Cristante, ElSha, Ghilardi, Dybala…con Gollini fanno sei elementi del vivaio nazionale, quindi effettivamente si può parlare di scelta tecnica.
Ripensando un attimo la lista, la Roma ne ha consegnata una di 22 giocatori, in cui il solo nome che viene dal vivaio locale è Pellegrini su un minimo di 4, ed ecco perché la lista si ferma a 22.
A questo punto mi chiedo per quale motivo Pisilli è stato inserito nella lista B quando c’erano ancora 3 slot liberi in lista A per i ragazzi cresciuti nel vivaio romanista.
C’è qualcuno che ha un’idea in proposito?
C’è qualcuno che ha un’idea
Se ho capito bene i 4 cresciuti nel club in lista A devono essere over 21
Gli under 21 vanno il lista B
Pisilli è under 21
Sempre Forza Roma
Grazie Bruce, ora mi torna.
Magari lo farà anche giocare nelle ultime partite europee (se già qualificati) così acquista valore in previsione di cederlo a Gennaio.
Quando Gasperini snobba i giocatori, non c’è niente da fare, sono destinati a rimanere ai margini della squadra.Pisilli farebbe bene a andare a giocare in prestito con diritto o obbligo di riscattoa una squadra medio bassa della serie A, solo così potrà giocare con continuità, e proseguire la sua carriera..
Ci sono anche una serie di paletti che non si conoscono al Messaggero evidentemente come quelli dei costi degli ingaggi in lista uefa…ora non so la regola precisissima ma se tu metti un tot a bilancio grazie alla lista che fai eventualmente a Gennaio levando Gollini e mettendo Vazquez hai più margine per mettere anche un nuovo acquisto al posto di uno che già c’è a parità di stipendio o con un leggero aumento per dire.
Se non fosse per il fatto che Gollini guadagna più di Vazquez, sarebbe lineare…sarebbe.
evidentemente Gollini risulta più efficace per le uscite o il gioco di Gasperini
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.