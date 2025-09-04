Gasp riporta Pellegrini a centrocampo. Pisilli è rimandato

Alla fine Lorenzo Pellegrini resta alla Roma. Dopo settimane di voci, dubbi e riflessioni sul suo futuro, l’ex capitano continuerà a vestire la maglia giallorossa, seppur in condizioni particolari: niente più fascia al braccio e un contratto in scadenza a giugno che, al momento, il club non ha intenzione di rinnovare. Una situazione che lo proietta verso una stagione tutta da scrivere, con poche certezze e una grande occasione di rilancio.
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Gasperini ha già tracciato il piano: Pellegrini non sarà più trequartista, ruolo interpretato negli anni con Fonseca, Mourinho, De Rossi e Juric, ma centrocampista di sostegno. Una posizione che richiama quella vissuta con Di Francesco, quando il numero 7 riusciva a unire inserimenti offensivi e lavoro di copertura. Oggi il tecnico vuole restituirgli una dimensione più tattica, meno legata a gol e assist, ma più preziosa per l’equilibrio della squadra.
La sosta diventa così un passaggio cruciale: due settimane di lavoro per ritrovare condizione e convincere Gasperini a dargli spazio nelle gerarchie. Già oggi, nell’amichevole con il Roma City, Pellegrini avrà la chance di mettere minuti nelle gambe in vista della sfida con il Torino.
Accanto alla sua vicenda, c’è quella di Niccolò Pisilli, che rischia di trasformarsi da promessa luminosa a occasione rimandata. A inizio ritiro era sembrato uno dei giovani più pronti, ma col passare delle settimane ha perso terreno. Gasperini lo considera ancora acerbo e non a caso aveva accolto con favore l’idea di inserire in rosa Pessina, trasferimento sfumato in extremis.
Fonte: Corriere della Sera
Voglio solo aspettare per vedere come andrà. Ma se per l’avversario l’ostacolo su ribaltamenti di fronte improvisi è Pellegrini…non stiamo messi bene. Mettendo Pellegrini in mediana secondo me bisognerà giocare con il 352, rinunciando ad un attaccante. Speriamo di venderlo a Natale.
è solo giornalismo. Pellegrini vedrà il campo con il contagocce e magari nell’ultimo quarto d’ora. andrà a scadenza per raccogliere il massimo e l’anno prossimo sarà nella condizione di trattare con maggiore forza contrattuale.
Pellegrini ha perso da tempo energia, fiducia e capacità tecnica. Non ha una posizione in campo in cui possa rendersi utile. È troppo debole mentalmente.
Pellegrini ha la sua ultima occasione de restà ner calcio che conta. Co Gasperini ha un’occasione de rilancio incredibile. O adesso o ciao, altro che Inter. Rimarrà un senza midollo se fallisce quest’anno e questo lo sa bene sia lui che er procuratore.
Il 3-5-2 consentirebbe alla Roma di mettere Dybala titolare, e farlo giocare come seconda punta.
Francamente non capisco la sfiducia per Pisilli, a me piacerebbe vederlo in campo più spesso, è dinamico, ha i tempi giusti, è giovane…. speriamo che cresca tatticamente, con Gasp può farlo.
16 anche a me Pisilli piace, però sia Ranieri, che Gasp, in un certo senso lo hanno bocciato. L’allenatore lo ha visto tutti i giorni, per diverse sessioni quotidiane, si sarà fatto un’idea, Magari è acerbo, ma ora non possiamo dare la colpa al Mister se non lo reputa all’altezza. Tra le altre cose il ragazzo, quando ha giocato, non ha entusiasmato.
Il problema non è quanto corri, ma come corri. Altrimenti prendi uno che fa la maratona, lo metti a centrocampo, e hai risolto i problemi.
Diciamo che Pisilli parte già un po’svantaggiato per il modulo preferito dal Gasp.
Lui è una mezzala da centrocampo a tre, potrebbe essere il Tommasi o il Di Francesco ai tempi di Zeman.
Al massimo l’incursore che fu Perrotta ai tempi del 4231 spallettiano.
Nel 3421 di Gasperini, non ha (ancora) la disciplina e l’intelligenza tattica necessarie per stare in mediana né la qualità per fare l’ala/trequartista.
Dovrà sforzarsi e lavorare tanto per guadagnare spazio in mediana, non vedo altra soluzione per lui.
Le doti atletiche le ha, il fisico pure, gli manca il resto.
Se non si scoraggia e lavora a testa bassa su se stesso, può farcela, ma ci vorrà un po’ di pazienza.
Concordo con DG.
In mediana può stare Cristante/EA, ma Pellegrini proprio no.
Sono da 5 anni che viviamo questo inganno..
Pellegrini non è un mediano. Non ha mai funzionato.
Con il gioco di Gasperini siamo più vivaci in attacco ma ci esponiamo anche a possibili contropiedi e Pellegrini, che non ha la capacità di stare dietro e deve ricorrere alla scivolata, farebbe collezione di cartellini gialli a go-go.
Pellegrini se vuole trovare spazio deve dare il cambio ai due esterni davanti.
Pisilli potrebbe avere la gamba per fare il centrale.. ma deve studiare tanto..
Credo che per Pisilli ci sia un problema di gestione palla. Io non parlerei di bocciatura, credo piuttosto che Gasperini voglia tenerlo coperto per farlo maturare e poi poterlo usare per davvero dove serve. Pisilli deve stare tranquillo e lavorare sodo, le qualità ci sono, io non sarei preoccupato al posto suo.
Pellegrini, boh, per me Gasp non lo vede nemmeno. Non lo vedo molto adatto al suo tipo di calcio, la speranza ovviamente è sempre quella di sbagliarsi e ritrovarlo come nella prima stagione con Mou. Ma dalle dichiarazioni estive di Gasperini mi pareva di aver capìto che sia stato bocciato senza appello.
Pisilli non è pronto, ha margine di crescita che, un prestito secco, avrebbe fatto sicuramente fatto vedere.
purtroppo, se fai un contratto importante ad un primavera, come fai a darlo in prestito se il Verona non può pagare 1,5 mln per il prestito di Baldanzi (altra stupidaggine)??????
Usando un argomento molto frequente in questa sede: avete sentito Gasperini affermarlo? Quando lo ha detto?
Ma soprattutto, oggettivamente: come potrebbe mai modificare le sue attitudini attuali, e riconquistare la forza nelle gambe, la velocità (ripetuta nel corso di tutta la partita) e la capacità di reggere i contrasti?
o e’ riornato er capitano che fara’ la grande stagione e li fara’ ricrede a tutti
SENZA MERCATO MANCO IN PRESTITO … er capitano
Io me ricordo che l’anno che doveva rinnovà ha fatto 9 gol 9 assist. Sì s’allena le doti ce l’ha. Er problema è che poi s’è montato la testa e s’è rammollito. Ora vedremo
quest’ anno gli scade il contratto farà il campione
Se il Gasp dovesse riuscire nel miracolo con un utilizzo anche dalla panchina , sarebbe buona cosa anche per Pisilli che da tempo sembra aver interrotto la sua crescita e se chiamato in campo senza fornire buone prestazioni finirebbe nel tritacarne, mentre sembra abbia necessita’ di lavorare con tranquillita’.
assurdo pellegrini mediano, non ci credo
perché assurdo? spiega, illuminaci
@ Kawa62
perché pellegrini nasce ed è traquartista , non sarà un campione come dybala , forse in troppi avevano sperato in un nuovo totti ; ma pellegrini non ha fisico e “garra” da mediano , non sarà mai un gattuso o un cristante
Perché non tiene i contrasti, è carente nelle letture difensive ed è sfiduciato (unico aspetto su cui si può lavorare fattivamente).
Anche vedendo mediani tecnici come Ederson, in quel ruolo per Gasp oltra alla tecnica ci vuole sacrificio. Ederson fa sia il play che l’incontrista. Una roba che Pellegrini non ha mai fatto. Con Di Francesco faceva la mezz’ala in un centrocampo a tre, mi pare. più dietro non l’ ho mai visto, credo.
ovviamente Ederson ha tanta tecnica e controllo della palla, perciò una volta recuperato il pallone può controllabile gioco e nel caso prendere fallo. Altro punto debole dell’ ultimo Pellegrini, la sua tecnica buona ma non ottima si esprime al meglio nel famoso passaggio filtrante, ma nel controllo e nel trattenere la palla in corsa mi sembra sia sempre stato meno efficace…lo stop contro il Genoa, inizio della sua fine, è emblematico.
@achille
@lupman
vi ringrazio per le risposte, però…
1) Dybala e Totti non c’entrano nulla
2) imho, Pellegrini aveva tutte le caratteristiche per fare il regista, ivi comprese le letture di gioco; sul piano tecnico resta uno dei nostri giocatori migliori
3) certo, non è un interdittore, ma nemmeno Koné lo è; la differenza la vedo, principalmente, nella tenuta atletica (tutta a vantaggio del francese)
4) la “garra” è una componente caratteriale che manca a diversi componenti di questa rosa; si può sopperire con altre condizioni? forse… la prima cosa è la fiducia… non per niente quando a un giocatore (di qualsiasi sport) riesce tutto con naturalezza, si usa dire “è in fiducia”.
5) ancora imho: se, SE, supererà i problemi di condizione fisica che lo hanno afflitto negli ultimi anni, Pellegrini potrà dare un validissimo contributo alla causa Romanista.
E questo dovrebbe sperare una tifoseria SANA.
La palla è passata a Gasperini, che a detta di tutti è un bravissimo tecnico… quindi…
X Kawa, sicuramente Pellegrini è un giocatore tecnico, con ottime letture nel passaggio, ma parlando di qualità prettamente tecnica con l’ arrivo di Dybala e poi di Soulé ha perso la leadership tecnica della squadra e di molto. Solo l’ anno scorso, non a caso la sua peggiore stagione, tecnicamente più forti di lui c’è erano Paredes, Dybala, Soulé, Saelmakers, e Baldanzi. Non voglio dire assolutamente che Sael e Baldanzi siano più forti del miglior Lollo ma che tecnicamente hanno più qualità nello stop, nel controllo, nella conduzione della palla. Paredes poi per carità controllo, lancio, da dieci. Dybala e Soulé manco lo diciamo. Opinione mia, Pellegrini a mediano sarebbe un grosso rischio, perdere palla in quella zona pe uno stop lungo, o un calcetto non fischiato….sarebbe sanguinoso…come col Genoa appunto.
@ Lup man
neanche dovbyk tiene i contrasti ed è alto 1,90 per 90 kg
pellegrini , per un contrasto su pallone velenoso perso da bastoni , si è giocato la nazionale
io lo farei giocare dietro le punte, però il ragazzo va provato.
Ha grande capacità di calcio, e può essere devastante.
Inoltre sà far girare la palla. Pellegrini potrebbe sorprendervi in quel ruolo.
@kawa grazie a te ed ovviamente condivido il punto 5. Ciao!
Questo è il ruolo in cui ha cominciato ed è quello che può fare. Il trequartista proprio no
pellegrini mediano ? forse ti sbagli col fratello
Gasp ha detto che gli piacciono i giocatori bravi, e Pellegrini se ci sta mentalmente lo è. Se entra in campo con voglia di Fare bene, pensando al bene della Roma e non ai soldi magari può fare una buona stagione. Il mister è abituato ad avere giocatori dai piedi buoni come De ketelear, non rinuncia alla qualità. Dybala lo vedo come carta da giocarsi nel secondo tempo, nel quale gli avversari sono più stanchi e lui con la sua classe trova gli spazi per fare male agli avversari come col Pisa. Però col Torino secondo me non c’è bisogno di Dybala
Piu’ odio che per Florenzi. Che mi sembra ci rimise due crociati con la Roma
Qualcuno dovrebbe spiegare per bene le cose
E’ una situazione da dagli a quel cane
Ricevero’ 1000 dislike ma sarebbe ora di anestetizzare il forum dagli odiatori per imitazione.
Non e’ facile giocare sapendo che tutti aspettano un tuo errore, ed e’ quello che accade a Pellegrini
Potra’ essere irritante in certi momenti, ma rimane un giocatore che ha risolto in positivo molte partite. Avra’ un carattere fragile , ragion di piu’ per iniziare ad incoraggiarlo
La Roma ha tutto il vantaggio nel ritrovare il giocatore
Forse bisognerebbe cominciare a risolvere il piu’ grave problema gestionale della Roma : l’umore bipolare di certi suoi tifosi, che fanno molto rumore e sembrano la maggioranza
Persona moscia, senza tigna, senza garra, i soldi prima di tutto, poco empatico e poco avezzo allo sforzo e a lottare
Preferisco Mancini che da sempre il sangue per la Roma e si vede in campo
Gestisse il suo umore che pija 6 picchi l’anno e gioca per la Roma come cavolo fai a sta moggio moggio…eddai su se svegliamo alle 7 per anda a lavora e pija poco o nulla e non ce po rode che questo gnegnegne da anni
ma mettici la faccia e le bolas, si quando!?
c’è solo la Roma
florenzi era forte mai odiato e ando’ a giocare in squadre forti e erain una ottima roma
questo nn e’ nessuno fai il favore
Quindi il vero problema della Roma sarebbe l’umore bipolare, come lo definisci tu, dei suoi tifosi.
Definisci Pellegrini come irritante, dal carattere fragile, che deve essere recuperato e il problema sarebbero i tifosi, i quali, secondo me, non desidererebbero che il giocatore visto nei primi due anni, che magari lotta, non cade, ringhia agli avversari e magari agli arbitri (sarebbe un capitano…), segna con continuità.
pierluigi, ma li chiami anche tifosi questi? son tifosi di Dybala, di Mourinho, di De Rossi, di Dovbyk (pure quelli ce stanno) ma della Roma proprio no.
@batigol Pierluigi ha spiegato semplicemente che giocare qui è molto complesso visto che la folla rumoreggia ad ogni minimo errore vero o putativo e che ci sono più chiacchiere che in un covo di suocere. Tali fatti sono incontestabili, si possono fare paragoni con altre piazze ma questa è un’altra faccenda.
pierluigi hai detto cose che penso e scivo da quando Pellegrini ha iniziato la sua discesa. ti faccio i complimenti per la luciditá e per il sano amore che dimostri per la squadra.
Fammi capire Apuo, quelli che “tifano” Pellegrini sono tifosi della Roma, quelli che “tifano” Dovbyk (peraltro massacrato come e più di Pellegrini) o altri, no.
Teoria interessante che magari avrebbe anche bisogno di una dimostrazione.
La attendo con ansia.
Caro Lup man,
Non sono io che lo definisco fragile, irritante e da recuperare.
Io lo vorrei ben diverso.
E se ha ragione Pierluigi, essendo Pellegrini un calciatore di 28 anni, cosa posso aggiungere?
Posso ricordare come Tommasi riuscì a trasformare i mugugni e il mormorio dell’Olimpico in applausi.
X apuo e per tutti…ancora giriamo co la patente del tifoso in un forum de romanisti sfegatati che semplicemente se divertono a scrive commenti, considerazioni e anche fesserie sulla Maggica?
Interessante studio antropologico e quindi che rilascerebbe tale patente?
@batigol confondi causa ed effetto, ma è una cosa abbastanza comune.
va bene il concetto di circolarità, ma qui sono stati bocciati anche campioni veri, bollati come Brocchi al primo errore, sottolineo, anche putativo.
Altro che mugugni e mormorii Tommasi, caro Bati.
Nell’anno di Carlos Bianchi lui era sempre il primo a uscire per il riscaldamento ed era accolto puntualmente da salve di fischi e ogni genere di improperi.
Tanto che io mi chiesi chi glielo faceva fare a sto ragazzo, non poteva mandare avanti qualcun altro?
Ma ad una lettura più attenta, proprio da quello si poteva intuire di che pasta fosse fatto.
Non credo a il 7 mediano.
Con una rosa corta a centro campo, Romano si potrebbe ritagliare qualche spazio per dimostrare le sue qualità.Potrebbe essere lui la sorpresa di questa prima parte di stagione.
A rigor di logica Pellegrini invece è tutto il contrario di quello che dicono i giornalai, cioè va bene a sinistra con il piede invertito perchè segna ed è lì che abbiamo il famoso buco. Se non funziona lì che è il suo ruolo naturale la battaglia per salvarlo è finita a gennaio. Pisilli invece (e il Gasp lo ha detto molto CHIARAMENTE :è un controcampista) farà quiello che fa un ragazzo della sua età bravo e promettente ma che deve ancora imparare quindi panca e entra per spaccare tutto e metter in difficoltà l’allenatore da quarto per due ruoli, con davanti Konè,Cristante, El Ayanoui (in teoria) e poi c’è lui. Tutto il contrario esattamente , na cosa incredibile…
Guarda a mio avviso nelle logiche tattiche di Gasperini Pellegrini non sarebbe adatto sulla fascia sx…..meglio a cc con possibilita’ di inserirsi…..e di rientrare….se continua solo a cercare la gloria personale fa la fine del gatto in tangenziale…..o dei pensionati ai giardinetti…..
segna? Pellegrini segna?
Ma le vedete le partite??? come gli soffiano vicino cade a terra!!!!Come fa a fare l’incontrista??? e certo il procuratore paga bene!!!
Guarda che non gli chiederà di fare l’incontrista, ma di prendere la posizione, come del resto fa Cristante. E meno male che tu le vedi, le partite.
Giorgio, Cristante a contrasto ci va, eh, e lo tiene pure bene.
Il problema è se si trova a rincorrere magari.
Questa potrebbe essere la mossa giusta, meglio centrocampista arretrato che avanzato, l’unico problema è quello che non sa difendere, molto meglio a recuperare palloni e far ripartire la squadra. Non è veloce e se je parte l’avversario non lo recupera manco con l’apetta!!!
Daje Gasp facce er miracolo 📌
Baggianate della carta stampata,mi meraviglio però di chi ancora crede ad una(ennesima)rinascita di questo ex calciatore,solo a roma ancora può pascolare con un contratto da top player questo ex calciatote.
A te giornalaio nessuno lo trova un ruolo più confacente che scrivere fandonie? Ruolo di Pellegrini è fare il giardiniere nel resort di lusso di Trigoria con sgambate sui campi di allenamento, sedute di fisioterapia e qualche apparizione da sdraiato a protestare con l’arbitro cattivone sui campi di serie A. Cosa doveva dire Gasperini a fine mercato (ma chi poteva credere che una squadra se lo sarebbe accattato rotto e strapagato, nemmeno gli arabi gli avrebbero garantito nemmeno metà del super ingaggio che ruba a Roma) dopo avergli tolto la fascia da capitano, scaricato su mandato della società in più occasioni, Pellegrini mediano a due nel calcio fisico di Gasperini è una barzelletta che solo abbocconi e incompetenti possono commentare. Arriveranno presto gennaio o giugno 2026.
A te non dovrebbero affidare neanche i giardini di Trigoria, saresti peggio di Attila, per loro.
Pellegrini purtroppo non è un “calciatore” umile, perchè credo che avrebbe giovamenti tecnici e umani come capitano se seguisse le indicazioni di Gasperini.
Pancia piena e confort zone, risultano il male della “romanità” dentro Trigoria, soprattutto se si è giocatori “tra il mediocre ed il normale”… purtroppo.
Forza Roma SEMPRE!
Ci credo quando lo vedo.
Innanzitutto fare il paragone con la squadra di Di Francesco lascia il tempo che trova, quello era un centrocampo a tre, Pellegrini giocava da mezzala, quando giocava, perché è stato presente per 1807 minuti che fanno circa 20 partite intere nel 17/18, e 1830 nella successiva.
Aveva 8 anni in meno, parecchi infortuni in meno, e un ruolo completamente diverso dal mediano in un centrocampo a due nel modulo di Gasperini dove questi sono chiamati ad un lavoro incessante nell’impedire le ripartenze veloci dell’avversario.
De Roon, Freuler, Kessie, Pessina, Pasalic, Ederson, questi i giocatori prevalentemente schierati dal Gasp in quel ruolo.
Gente in gran parte dai pochi fronzoli, con grandi polmoni e nessuna paura di andare al contrasto anche duro. Abile nel ricorrere al fallo tattico quando serve.
Ricordate la risposta di Pellegrini quando Ranieri gli chiese l’anno scorso di provare a tirare qualche sportellata in più?
sono anni che dico che pellegrini deve giocare 20 metri dietro, non ha I piedi da fantasista, ci voleva il quarto allenatore per capirlo!!!!
Veramente ci ha già provato Mourinho ai tempi (brevissimi) dei cosiddetti “Fab Four” (dove di “Fab” ce n’era uno solo), con risultati piuttosto scadenti.
Gasperini lo avrà capito…quando lo farà, se lo farà.
Punto…e a capo.
potrebbe anche darsi che al buon Gasp riesca anche sto miracolo…dubito visto che non c’è riuscito neanche sor Claudio però chi lo sa? potrebbe alla fine essere il colpo di mercato! Ora è ancora con noi ed è ns dovere incitarlo fino in fondo…e per lui è arrivato il momento di tirare fuori gli attribuiti!
Gasperini dice che l’attacco è incompleto, quindi il giornalista di turno dice che un trequartista diventa centrocampista.
Eh certo, come no.
Del resto non sarebbe nè il primo nè l’ultimo, ricordo er poro Gerson che bisognava per forza farlo giocare da mediano quando era principalmente un centrocampista offensivo.
E infatti vedi che fine ha fatto.
Tendenza tutta romana, ma stavolta cavolo, Gasperini è stato chiaro, ma niente.
Premesso che non mi fa impazzire e faccio una domanda tecnica: se andasse via a parametro zero mi dite in quale.squadra top.del nostro campionato giocherebbe titolare a centrocampo? Della premier e liga neanche ci provo per ritmo e agonismo…forse nel campionato francese potrebbe ben figurare!
Da parte mia ho sempre ritenuto Pellegrini un centrocampista, visto che corre molto, non disdegna l’interdizione (pur non essendo ovviamente un mastino) e ha la capacità di inserirsi in attacco. Anche perché ricordo la grande partita che fece all’epoca di Fonseca contro il Sassuolo, dopo l’espulsione di Pedro, proprio da centrocampista. Chissà che non possa essere lui la sorpresa dell’anno, non mi stupirebbe eccessivamente.
pellegrini come qualità tecnica può tornare a essere uno dei migliori centrocampisti della serie A. Se Gasperini lo fa diventare continuo e gli dà carisma e personalità sarebbe un grande acquisto. Le squadre di Gasperini sono molto offensive, Lorenzo può fare la differenza con un calcio super propositivo, andando a contribuire alla manovra di gioco, giocando tra le linee e facendo gol e assist
Dybala pellegrini Bailey Soule’ El aynaoui è una trequarti incredibile: esperienza, qualità, visione di gioco, esplosività nelle gambe e capacità di recuperare palloni ( il marocchino). Può uscire fuori una Roma clamorosa
se Gasperini lo recupera la titolarità in nazionale non gliela toglie nessuno
discutere la qualità tecnica di pellegrini è follia, poi certo non è un fenomeno ma è un buon giocatore. E poi pure Baldanzi con gasp può fare bene, ha energia e un buon dribbling. se inizia a segnare poi esplode
Tanto questi giornalisti cascano sempre in piedi, se in queste prime due giornate faceva subentrare Pisilli al posto di El Aynaoui, era rimandato il giocatore Franco Marocchino, ora è il contrario.
Magari viste le inbucate centrali prese nelle amichevoli, in attesa di una miglior forma affiatamento, Gasperini ha voluto andare sul concreto con due CC centrali alti e grossi come Cristante e Konè.
Mettendo Konè imprescindibile, El Aynaoui è più regista offensivo di Cristante e deve capire meglio i meccanismi di centrocampo di Gasperini, in amichevole ha fatto due tre verticalizzazioni sbagliate innescando il contropiede avversario.
Pisilli,, ancora giovane è ancora troppo disordinato, ha mezzi tecnici e atletici molto buoni, ma difetta nelle scelte soprattutto nelle conclusioni, e su questo si puòlavorare.
L’importante è che trovi il ruolo (per me mezzala di contrasto e inserimento) e lavori su quello. Altrimenti fa la fine di Florenzi, jolly che non fa nulla in modo ottimale, ma tutto in modo discreto…
Pellegrini in serie A una squadra la può trovare tranquillamente, per esempio a Firenze sarebbe titolare, col Bologna pure. Con Pioli o Italiano farebbe bene. Qualsiasi allenatore che mastica di calcio si metterebbe in rosa Pellegrini, magari non gioca titolare nel Milan, nel Napoli o nell’ Inter perché hanno un centrocampo stratosferico, ma è più forte di Frattesi per esempio
Non sono un estimatore di Pellegrini ma anche Ederson all’inizio alla Salernitana era più un 3/4ista che un cc. Poi il Gasp lo ha “modificato”. Come @drastico, ci crederò quando lo vedrò. A mio avviso sarà più importante riuscire a “riprenderlo” psicologicamente. Se la testa gira, tutto il resto va da sé. Rimaniamo a dita incrociate.
ederson ha più gamba e ti morde le gambe diciamo. È un centrocampista moderno, che nei due di centrocampo dà il meglio di sé. Pellegrini è un trequartista e non un mediano, non fa il lavoro di Ederson o Kone’. Ha qualità nei piedi, ha l’ assist e il tiro da fuori. Pure ederson fa gol, ma più usando la gamba o l’ inserimento. È come paragonare Cristante a Paredes, c’entrano poco tra loro
Caro Vincent, Ederson ha una resilienza fisica fuori dal comune, non scherziamo coi paragoni.
Gli ho visto fare, con successo, rincorse di 40 mt sugli avversari, strappargli il pallone e ripartire. E’ una bestia.
Secondo me se qualcuno solo immagina Pellegrini fare questo genere di performance, è lui che gli vuole male, non io.
Pellegrini è un TREQUARTISTA/ MEZZALA, deve giocare tra le linee, lega il gioco, fa gol, assist e ha visione di gioco. Cristante tecnicamente è più sporco, ma è un vero mediano. Quindi in mezzo ci serve l’ equilibrio che dà Cristante, non possiamo farne a meno anche perché ti garantisce affidabilità fisica e quindi 50 partite le può giocare tranquillamente. Pellegrini ha anche il problema infortuni che lo limita
Fabbian e Frattesi non sono più forti di pellegrini, su questo non c’è discussione. Quindi se recupera e torna a giocare come può fare è titolare in nazionale. Ovviamente insieme a Tonali e Barella che sono i più forti centrocampisti italiani. E Baldanzi ha quel dribbling rapido e nello stretto che nessuno ha nell’ Italia. Se matura definitivamente è un altro giocatore da portare in nazionale. Frattesi è forte, ma non ha la qualità di pellegrini o di Baldanzi. In una squadra che vuole dominare il gioco Pellegrini è titolare e Frattesi può subentrare
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.