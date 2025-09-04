Gasp riporta Pellegrini a centrocampo. Pisilli è rimandato

Alla fine Lorenzo Pellegrini resta alla Roma. Dopo settimane di voci, dubbi e riflessioni sul suo futuro, l’ex capitano continuerà a vestire la maglia giallorossa, seppur in condizioni particolari: niente più fascia al braccio e un contratto in scadenza a giugno che, al momento, il club non ha intenzione di rinnovare. Una situazione che lo proietta verso una stagione tutta da scrivere, con poche certezze e una grande occasione di rilancio.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Gasperini ha già tracciato il piano: Pellegrini non sarà più trequartista, ruolo interpretato negli anni con Fonseca, Mourinho, De Rossi e Juric, ma centrocampista di sostegno. Una posizione che richiama quella vissuta con Di Francesco, quando il numero 7 riusciva a unire inserimenti offensivi e lavoro di copertura. Oggi il tecnico vuole restituirgli una dimensione più tattica, meno legata a gol e assist, ma più preziosa per l’equilibrio della squadra.

La sosta diventa così un passaggio cruciale: due settimane di lavoro per ritrovare condizione e convincere Gasperini a dargli spazio nelle gerarchie. Già oggi, nell’amichevole con il Roma City, Pellegrini avrà la chance di mettere minuti nelle gambe in vista della sfida con il Torino.

Accanto alla sua vicenda, c’è quella di Niccolò Pisilli, che rischia di trasformarsi da promessa luminosa a occasione rimandata. A inizio ritiro era sembrato uno dei giovani più pronti, ma col passare delle settimane ha perso terreno. Gasperini lo considera ancora acerbo e non a caso aveva accolto con favore l’idea di inserire in rosa Pessina, trasferimento sfumato in extremis.

Fonte: Corriere della Sera