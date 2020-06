Sarà un Milan-Roma bollente: si giocherà con 32 gradi all’ombra

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Milan-Roma di pomeriggio a fine giugno. E non alle 19:30, orario che è stato utilizzato per le partite pre-serali in questa ripresa di campionato, ma alle 17:15. Una scelta di difficile comprensione, dove prevale la logica dei diritti tv che quella del buon senso.

La partita di domani sarà quindi caratterizzata dal gran caldo: in questi giorni le temperature sono segnalate in aumento e domani a Milano per il fischio d’inizio sono previsti addirittura 32 gradi, ma al sole il caldo percepito sarà molto superiore.

A complicare le cose c’è l’umidità che, scrive oggi “Il Tempo”, in mattinata toccherà punte dell‘80%, ma che fortunatamente il pomeriggio dovrebbe scendere al 43%. Sarà possibile giocare a calcio con certe temperature? Una prima risposta la daranno oggi Brescia e Genoa, in campo sempre alle 17:15 ma con temperature appena sotto i 30 gradi. Di sicuro lo spettacolo ne risentirà.