Sarri a caccia di una panchina: Roma destinazione preferita. E Allegri…

AS ROMA NEWS – Maurizio Sarri smania di tornare a lavorare, e l’ipotesi Roma sembra stuzzicarlo parecchio. Stando a quanto scrive in questi minuti il portale “Calciomercato.it” l’agente dell’allenatore toscano spinge in questa direzione.

La Roma a giugno potrebbe decidere di cambiare tecnico: il futuro di Fonseca resta legato alla qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo che non sarà affatto semplice da centrare. Sarri sa che le possibilità di approdare a Trigoria ci sono, e l’agente ha fatto sapere che la destinazione capitolina è la preferita.

Ci sono già stati contatti tra Ramadani, procuratore dell’allenatore toscano, e Tiago Pinto. Ma la Roma ha anche sondato più volte la pista Allegri che, riferisce Calciomercato.it, avrebbe dato piena disponibilità al trasferimento in giallorosso.

Fonte: Calciomercato.it