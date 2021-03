AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di martedì 16 marzo 2021:

Ore 11:45 – Il Giudice Sportivo ha comunicato le sanzioni dopo la giornata di Serie A. Come previsto, per la Roma, è scattata la squalifica per Bruno Peres che non ci sarà contro il Napoli. Lorenzo Pellegrini, ammonito per l’ottava volta in questo campionato, è arrivata un’ammenda di 1.500 euro essendo il capitano della squadra. Seconda sanzione in stagione per Edin Dzeko.

Ore 10:30 – La squadra arbitrale incaricata di dirigere la sfida di ritorno tra Roma e Shakhtar, prevista per giovedì alle 18.55 a Kiev, sarà spagnola. A capitanarla ci sarà Antonio Mateu Lahoz, assistito da Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar. A Xavier Estrada Fernandez spetteranno i compiti del VI uomo mentre Alejandro Hernández sarà alla Var con Ricardo de Burgos come assistente.

Ore 10:00 – Paulo Fonseca di nuovo sotto esame del club giallorosso: preparazione atletica, allenamenti blandi e un gioco prevedibile i capi d’imputazione della società al tecnico. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:40 – Contro lo Shakhtar si cambia di nuovo: riposeranno in tanti, una chance l’avrà Carles Perez. In attacco torna Mayoral dal primo minuto. (Il Romanista)

Ore 9:00 – La Roma ha deciso di abbandonare il “low profile” per mettersi all’opposizione e andare allo scontro con l’elite del calcio. E’ la scelta comunicativa della nuova proprietà, portata avanti dalle recenti dichiarazioni pubbliche di Fonseca e Fienga. (La Repubblica / Il Messaggero)

