Sarri aspetta il Tottenham, manca ancora il sì alla Roma. Tiago Pinto si cautela con Juric

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Maurizio Sarri è il grande favorito a succedere a Paulo Fonseca, ma attenzione a dare tutto per scontato. Oggi su alcuni quotidiani regna grande prudenza sull’accordo tra la Roma e il tecnico toscano, che deve ancora liberarsi dalla Juventus.

Tra l’allenatore, l’agente e la dirigenza giallorossa c’è già stata una lunga riunione in video conferenza: cinque ore, in cui però non è arrivato il “sì”. È quello che aspetta la Roma: i Friedkin e Tiago Pinto hanno scelto lui ma non hanno ancora ricevuto una risposta positiva.

C’è un aspetto fondamentale da tenere presente: Sarri è stato inserito nella short list del Tottenham, alla ricerca di un nuovo allenatore, e il tecnico aspetta di sapere la decisione del club inglese. Ecco perchè l’ex allenatore del Chelsea non ha sciolto le sue riserve con la Roma.

Inoltre il club capitolino, ormai certo di non partecipare alla prossima Champions, non può garantire a Sarri i 6 milioni di euro netti del contratto con la Juventus: se accordo si trovasse, sarebbe a cifre più basse. Per questo Tiago Pinto si sta tutelando seguendo alternative. In particolare Juric del Verona. Ma sono piani alternativi da considerare solo se Sarri dicesse di no.

