Sarri o Montella se Gasperini dice no. Conte il sogno impossibile di Ranieri

NOTIZIE AS ROMA – Gian Piero Gasperini resta la prima scelta della Roma per la panchina della prossima stagione. Il tecnico dell’Atalanta ha recentemente espresso parole di grande stima nei confronti del club giallorosso, definendo un “orgoglio” essere accostato alla Roma. Tuttavia, nonostante l’apertura, il suo futuro resta incerto e legato anche alle possibili mosse della Juventus, altra società interessata alle sue qualità. Inoltre nei colloqui avuti recentemente con Ghisolfi sono emerse anche discrepanze su diversi aspetti di una possibile futura gestione tecnica. Dalla rosa, poco adatta ai metodi gasperiniani, fino alla struttura societaria troppo nebulosa per dare le dovute certezze. Per questo, a Trigoria si stanno valutando delle alternative credibili nel caso in cui Gasperini decidesse di declinare l’offerta della Roma.

Montella, il ritorno da allenatore?

Tra i nomi monitorati c’è quello di Vincenzo Montella. L’attuale commissario tecnico della Turchia è stato già contattato dalla Roma in passato, prima della scelta di affidare la squadra a Claudio Ranieri. Montella ha l’obiettivo di guidare la nazionale turca fino al Mondiale del 2026, ma un’offerta concreta dei giallorossi potrebbe fargli cambiare idea. Da ex attaccante giallorosso, conosce bene l’ambiente e potrebbe essere un’opzione interessante per la società.

Sarri, un’opzione di esperienza

Un altro nome che resta sul tavolo è quello di Maurizio Sarri. L’ex allenatore della Lazio, recentemente libero dopo l’addio al club biancoceleste, ha dichiarato: “Andrò dove mi chiameranno e dove risponderanno sentimento e motivazione”. Sarri porta con sé una filosofia di gioco ben definita, basata sul possesso palla e sull’organizzazione tattica, caratteristiche che potrebbero rappresentare una svolta per la Roma. Tuttavia, il suo recente passato sulla panchina della Lazio potrebbe rappresentare un ostacolo nell’ottica di un’eventuale trattativa.

Antonio Conte, il sogno (quasi proibito)

Tra i tecnici più ambiti sul mercato c’è Antonio Conte, che resta il sogno di Claudio Ranieri e di una parte della tifoseria romanista. L’attuale allenatore del Napoli è in cima alla lista della Juventus per un eventuale ritorno. Il problema principale è legato ai costi: Conte ha sempre preteso un ingaggio elevato e un progetto ambizioso, con investimenti importanti sul mercato. La Roma, che punta a ridurre il monte ingaggi e a rendere la squadra più sostenibile, potrebbe trovare difficoltà nel convincerlo. Tuttavia, il suo nome resta una suggestione che potrebbe prendere quota solo in caso di sorprese sul mercato degli allenatori.

