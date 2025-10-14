Sassuolo-Roma: biglietti settore ospiti in vendita a 35 euro

Domenica 26 ottobre alle 15:00 la Roma sarà ospite del Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la sfida valida per la Serie A. Da questa mattina, martedì 14 ottobre, sono disponibili i biglietti del settore ospiti dedicati ai tifosi giallorossi.

I tagliandi possono essere acquistati sul sito Vivaticket al prezzo di 35 euro fino alle 19:00 di sabato 25 ottobre. Non è previsto il cambio nominativo e per accedere allo stadio è necessario esibire un biglietto valido e un documento di riconoscimento in corso di validità. Non è richiesta la tessera del tifoso.

Per l’introduzione di striscioni o altri materiali coreografici, in linea con le disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14/2007, le richieste devono essere inviate entro i termini previsti all’indirizzo segreteria@sassuolocalcio.it.

Fonte: asroma.com