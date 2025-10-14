“ON AIR!” – LO MONACO: “Frattesi il più forte dell’Inter, lo vorrei accanto a Konè”, PRUZZO: “Non mi fido dei nostri terzini, se Dimarco fa il Dimarco è un casino”, CORSI: “Dybala l’unico top, è la continuità a fare la differenza”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Sono contento che si parli così tanto di Pio Esposito, così sabato sentirà il peso della responsabilità addosso. Per come ne parlano e lo stanno spingendo, sono certo al 100% che l’Inter la prossima estate venderà Thuram, mi ci gioco casa… L’Inter per me è la squadra più forte del campionato, e per batterla si devono incrociare alcune difficoltà loro e la tua prestazione sopra la media. Non basterà fare il compitino, dovrai per forza fare una prestazione rilevante….”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sabato non giocherei con Dybala falso nove, io andrei col centravanti. Penso Dovbyk più di Ferguson. Col Torino hai giocato col falso nove, ed è stata una delle peggiori prestazioni che hai fatto. Mi sembra più plausibile l’ipotesi di una staffetta tra Pellegrini e Dybala. Io partirei col primo, per lasciarmi l’argentino nella seconda parte di gara. Possiamo discutere sullo stato di forma dei centravanti, ma io giocherei con un attaccante per avere più certezze. Io andrei sul facile, sul sicuro…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Per me la classifica resta Napoli e Inter, e poi le nostre avversarie di livello B che sono Milan, Atalanta e Juventus. L’Atalanta ha una rosa forte, è una squadra che ha veramente tante alternative in tutti i ruoli. L’effetto Juric sarà un nocumento a lungo termine, ma la rosa lo sostiene. Vedremo quanto la Champions gli leverà…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Mancano quattro giorni a Roma-Inter, è una partita di un’importanza…stavolta possiamo dirlo, perchè siamo primi. Soulè? Gol e assist li ha fatti, anche se ancora non lo reputo un crack della Roma. Quando noi parliamo dei top player della Roma e diciamo che sono Konè, Soulè, Dybala, Svilar, sbagliamo. L’unico top è Dybala, poi c’è Svilar che se fa un altro anno a questi livello allora ne possiamo parlare come top. Se Konè cresce e non gioca come ieri sera e Soulè cresce, allora possiamo dire che ne abbiamo quattro. La continuità è quella che fa la differenza…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Roma-Inter è una sfida affascinante, la più affascinante di questo inizio di stagione della Roma, e arriva in un momento in cui non sappiamo ancora dare un giudizio su questa squadra, e per questo stiamo un po’ sospesi. Capello, che è uno di solito molto duro, ha speso parole importanti per Soulè, ha puntato molto su di lui e io mi aspetto che possa essere protagonista contro l’Inter…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “A sinistra in attacco nessuno convince fino in fondo, non c’è un titolare. Dybala vuole ritagliarsi uno spazio importante, sa che il suo rinnovo passa dal campo. Si è capito in questi primi mesi che Paulo può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, nella testa di Gasp è un’arma preziosa, ma deve stare bene fisicamente. Ora ci riprova, e deve dimostrare di avere continuità importante. Contro l’Inter il posto da titolare se lo gioca, ma per ora Pellegrini resta il favorito. Bailey? Non c’è una data per il rientro in gruppo, per me oggi è difficile, forse domani. Ma comunque la convocazione per l’Inter sarebbe solo simbolica…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Mancini e Cristante sono stati i punti di riferimento di Gasperini, hanno aiutato il mister nel suo processo di ambientamento e lo stanno facendo ancora, e più che mai sono al centro della Roma. Gli altri, da Pellegrini a Dybala, il rinnovo se lo dovranno sudare. Roma U23? A me non piace in generale l’idea di una squadra che giochi in C, che possa andare in B ma non in A. E’ un sistema che non mi fa impazzire, trovo assurdo il fatto che non possa essere promossa: in qualche modo è falsare un campionato. Ma devo dire che con la Juve ha funzionato, e non mi dispiacerebbe se anche la Roma lo facesse…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “L’anno prossimo la Roma si ritroverà solo con Soulè e Dovbyk, e dovrai comprarne quattro di attaccanti. E’ un problema aperto che la prossima estate bisognerà risolverà. Ferguson difficilmente verrà riscattato a 38 brande, Bailey a 22 milioni vedremo: il padre dice di preparare i pop corn, io preferisco pane e mortadella…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Io Dybala in campo sabato contro l’Inter non me l’aspetto mai nella vita. Poi magari sarà la sorpresa, ma non credo proprio… Il mio giocatore preferito dell’Inter? Frattesi…pensate un po’, scelgo una riserva. Io mi prenderei lui nella Roma e lo metterei accanto a Konè. A me piace tanto, per me è un calciatore di alto livello, e con Gasperini potrebbe fare più ruoli. E poi dall’Inter mi prendere qualsiasi attaccante: Lautaro, Bonny, Thuram e Pio esposito al posto di Dovbyk sarebbe un upgrade clamoroso…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ma sabato a destra chi gioca? Perchè se Dimarco fa il Dimarco, diventa un casino. Io di quei quattro terzino che ha la Roma non mi fido così ciecamente, devi stare attento, la fase difensiva è il loro tallone d’Achille. Paradossalmente sabato mi aspetto un l’Inter che attacca e una Roma che si difende e riparte. Però non puoi aspettare solo che ti capiti l’occasione, devi anche costruire situazioni per metterli in difficoltà. I trequartisti della Roma dovranno avere un ruolo importante, se ti affidi solo al centravanti avresti poco per metterli in difficoltà…”

