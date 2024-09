Saud e Zale, gioie nazionali (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Se da una parte c’è un po’ di apprensione per le condizioni fisiche di Artem Dovbyk, rientrato a Roma per un fastidio muscolare, e Tommaso Baldanzi, colpito duro e costretto al cambio con la U21, a controbilanciare lo sfortunato giro di rimpegni con le nazionali ci pensano Abdulhamid e Zalewski.

Saud infatti è stato protagonista con l’Arabia Saudita, seppur partendo dalla panchina. Roberto Mancini, suo grande estimatore, ha scelto un po’ a sorpresa di tenerlo fuori dall’undici titolare nel match contro l’Indonesia valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali.

Subentrato al 33esimo del primo tempo, l’esterno giallorosso è stato fatto giocare largo a sinistra. Nonostante non sia quella la sua fascia ideale, il calciatore è stato uno dei migliori in campo: per lui un paio di accelerazioni da applausi e un palo pieno colpito dopo un grande stacco di testa in area avversaria.

Grande prestazione anche per l’altro esterno giallorosso, Nicola Zalewski: il polacco, schierato titolare nella sfida dell’Hampden Park di Glasgow contro la Scozia, match valido per la prima giornata di Nations League, ha contributo in maniera decisiva alla vittoria della sua nazionale per 3 a 2.

Zale è stato senza dubbio il man of the match, procurandosi due calci di rigore e realizzando il secondo, regalando di fatto la vittoria alla Polonia. Buone notizie per De Rossi, che ora ha anche qualche motivo per sorridere.

