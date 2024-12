SAUD: “A Roma ho cambiato vita e sono felice. Sapevo che la Serie A sarebbe stata dura. Konè, Le Fee e Ndicka i miei amici”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ l’uomo del momento: Saud Abdulhamid, esterno destro saudita in rete contro il Braga, si è raccontato in esclusiva al canale Youtube di Kora Break, focalizzato sul calcio arabo. Queste le sue parole.

“Arrivare in Serie A è stato un grande cambiamento per me, una nuova esperienza in un campionato importante. Sapevo che inizialmente non avrei giocato tutte le partite e che il processo di inserimento non sarebbe stato facile ma so che con il tempo potranno arrivare delle occasioni da cogliere. Posso dare il mio contributo alla squadra anche giocando 10′ o 20′. Lavoro duramente ogni giorno per farmi trovare pronto, così spesso, quando finisce la seduta di allenamento classica, vado anche in palestra”.

Poi sulle sue abitudini: “Mi alzo alle 5 di mattina per pregare ma la mia giornata inizia un paio d’ore dopo. Verso le 8:30 arrivo a Trigoria con il mio autista e vado via alle 14:30. La differenza principale in Europa è che ci si allena la mattina, è la prima volta per me. Questo ha cambiato le mie abitudini, anticipando anche l’orario in cui vado a dormire. Entro massimo le 22:00 sono al letto, sembra di essere tornato ai tempi della scuola. Però sono felice di questo nuovo stile di vita e ormai mi sono completamente abituato“.

Infine sulla lingua: “Sono stato inserito in un gruppo Whatsapp e ogni volta era un problema tradurre le chat in inglese o arabo. Presto imparerò l’italiano, ho contattato un insegnante per migliorare. Voglio integrarmi quindi devo farlo, anche perché solamente 6-7 compagni di squadra parlano inglese. Per ora i rapporti più stretti li ho con Le Fée, Ndicka e Koné“.

