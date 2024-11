Saud, l’agente: “Ghisolfi lo ha voluto alla Roma. E’ normale che ora stia in panchina, in giallorosso è felice”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’agente di Saud Abdulhamid è stato intervistato da Arab News per commentare il suo trasferimento alla Roma e parlare delle difficoltà di adattamento del terzino saudita. Queste le parole di Ahmed Almualim:

Come è nato l’interesse della Roma per Saud Abdulhamid?

“È una storia con due capitoli. Il primo è stato scritto a maggio, quando ho ricevuto una comunicazione da uno degli scout principali che chiedeva informazioni sul giocatore e sulle condizioni per un potenziale trasferimento. È iniziato da lì. E il secondo episodio è stato quando Florent Ghisolfi è diventato direttore sportivo dell’AS Roma. In precedenza, era stato direttore sportivo del Nizza e lì aveva anche mostrato interesse per Saud. Sapeva che Saud era al suo ultimo anno di contratto con l’Al Hilal. Quindi quando è stato nominato direttore sportivo dell’AS Roma, si è rimesso in contatto con noi e ha mostrato di nuovo il suo interesse”.

Pensi che questo sarebbe stato possibile senza l’espansione della Saudi Pro League al livello che ha raggiunto?

“Ora le persone conoscono sempre di più il campionato saudita. E penso anche i giocatori. Sempre più giocatori internazionali sono coinvolti nel campionato. Questo ha dato all’Arabia Saudita una spinta e una dose di convinzione che l’intero prodotto sia affidabile. Quindi, sì, lo sviluppo della lega saudita ha sicuramente aiutato. Senza l’atmosfera attuale, sarebbe stato davvero difficile”.

Come ti fa sentire sapere di aver diretto questo trasferimento storico?

“Credo che questo trasferimento abbia aiutato l’immagine dell’intero paese calcistico. Aiuterà altri giocatori sauditi ad avere una possibilità in Europa, forse. Credo che questa mossa abbia aperto le porte ai giocatori sauditi negli anni a venire. Sono davvero orgoglioso che ce l’abbiamo fatta. Era uno degli obiettivi che mi ero prefissato e sono felice di averlo fatto. Molte persone erano contrarie a questo trasferimento. Persone che non guardavano il quadro generale. Come agente, ho dimenticato i miei interessi solo per supportare Saud, nell’interesse del calcio saudita. Ho sacrificato un sacco di soldi per far sì che questo accordo si realizzasse”.

Puoi dirci qualcosa su questo trasferimento che un agente normalmente cercherebbe di tenere segreto?

“Domanda difficile. Ok, lascia che ti dica che proprio prima di firmare per la Roma, Saud era vicino ad andare al Rennes in Francia. Avevano un forte interesse per lui. Ha scelto di andare alla Roma per la sfida. L’interesse del Rennes è stato tenuto segreto, non è stato menzionato da nessuna parte”.

Come si è ambientato Saud a Roma?

“È felice a Roma e tutto procede. Ha giocato qualche minuto. È un giocatore internazionale. Ha giocato per la nazionale in molte occasioni. Ha giocato nel torneo più importante che ci sia, la Coppa del Mondo. Ha giocato anche nella Champions League asiatica. Non è stato un grosso problema per lui adattarsi. Era preparato mentalmente a ciò che sarebbe successo. È davvero consapevole delle sfide che lo attendono. Vive una vita normale. Ha una casa. Era normale per lui iniziare dalla panchina, stavamo parlando con l’allenatore e il direttore sportivo e loro hanno spiegato tutto. Deve conoscere la cultura del campionato, il calcio italiano è difficile. È diverso da qualsiasi altro paese europeo”.

Fonte: Arab News

