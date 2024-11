Roma, Ranieri riparte dalla vecchia guardia

AS ROMA NEWS – Da domani si comincerà a fare sul serio. La Roma tornerà infatti ad allenarsi a Trigoria in vista della partita di domenica prossima sul campo del Napoli, con Ranieri che piano piano riavrà a disposizione un po’ tutti, con i nazionali che rientreranno alla base alla spicciolata.

Konè, Pisilli e Zalewski saranno i primi a fare ritorno al Fulvio Bernardini, mentre l’ultimo a varcare i cancelli del centro sportivo sarà Leandro Paredes, che nella notte tra il 19 e il 20 scenderà in campo contro il Perù. Ranieri riavrà anche tutti quei calciatori non al meglio della condizione che la scorsa settimana hanno lavorato a parte, a cominciare da Paulo Dybala. Per Saelemaekers ci sarà da aspettare fino a dicembre, così come Shomurodov, fermo ai box per una lesione muscolare. Non desta preoccupazioni invece Baldanzi.

Per la durissima trasferta del Maradona, ma anche più a lungo raggio, il tecnico testaccino ha intenzione di puntare forte sulla vecchia guardia: sarà una Roma molto compatta, con Hummels che dovrebbe esordire dal primo minuto al centro della difesa a cinque, che vedrà Celik e Angelino agire sugli esterni. Al fianco del tedesco Mancini e Ndicka.

A centrocampo Cristante parte favorito su Paredes, l’ultimo a fare ritorno a Trigoria. Titolarissimo Konè, così come Lorenzo Pellegrini, che giocherà da mezzala. In avanti spazio alla fantasia di Dybala, libero di agire alle spalle di Dovbyk. Avrà diverse occasioni anche El Shaarawy, giocatore che Ranieri conosce molto bene avendolo già allenato in giallorosso: per lui è previsto un ruolo sia da esterno a centrocampo che da seconda punta vicino a Dovbyk. Il sistema di gioco cambierà di volta in volta, a seconda dei match e dei momenti della partita. L’unica cosa che appare scontata è che il tecnico punterà forte sui senatori. In attesa della rivoluzione in estate, che sarà guidata dallo stesso Ranieri nelle vesti di super-dirigente.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera / Leggo / Il Messaggero