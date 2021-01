Scaltro, elusivo, furbo: ecco Tiago Pinto. L’unica promessa: “Non venderò i migliori”

AS ROMA NEWS – Il tema centrale sui principali quotidiani sportivi oggi è la figura di Tiago Pinto, che ieri pomeriggio si è presentato alla stampa e ai tifosi in una conferenza relativamente breve nella quale il general manager ha spiegato per sommi capi le strategie e il ruolo che assumerà nella Roma.

“Scaltro, spigliato, per alcuni versi anche furbo. Di certo sicuro di sé e voglioso di lasciare il segno”, è la descrizione che ne viene fatta oggi sulla Gazzetta dello Sport (A. Pugliese). “Tiago Pinto si è presentato così ieri ai tifosi giallorossi, lui che è il nuovo general manager della Roma. Rispondendo a tutto senza rispondere davvero a nulla in particolare. Disegnando i contorni del progetto, ma senza andarci dentro al progetto stesso. Insomma, gestendo la comunicazione”.

Elusivo, dunque. Lo stesso ritratto che ne fa oggi Il Messaggero (G. Lengua): “Tiago Pinto ha preferito adottare il low-profile. Meno di 40 minuti di conferenza stampa in cui il nuovo general manager della Roma non è mai entrato nello specifico delle domande poste dai giornalisti. La frase più utilizzata è stata “Progetto a medio-lungo termine“, senza quantificare il tempo necessario per rendere realmente la squadra competitiva. Una delusione per chi si aspettava i proclami fatti dalla precedente gestione, in cui i ds non hanno esitato ad esaltare il tifo con frasi ad effetto”.

Anche per il Corriere della Sera (G. Piacentini) Tiago Pinto ha deciso di adottare un profilo basso, senza lasciarsi andare a promesse. L’unica è stata quella di non cedere i giocatori migliori, una strategia che era stata invece adottata per autofinanziarsi dalla precedente gestione.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere della Sera