CALCIOMERCATO ROMA LIVE! – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 12:40 – Altro flop di Ante Coric (23) stavolta nel Venlo: appena 73 minuti giocati fino ad ora dal centrocampista croato, che tornerà a Roma a caccia di una nuova e si spera più fortunata sistemazione. (forzaroma.info)

Ore 9:45 – Gonzalo Montiel (24) ad un passo dalla Roma. Stavolta lo sostengono dalla Spagna: il terzino, eliminato col River dalla Copa Libertadores, è vicinissimo ai giallorossi per 8 milioni di euro. (LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO)

Ore 8:30 – La Roma è su Florian Thauvin (27) attaccante mancino del Marsiglia in scadenza di contratto. Affare possibile a zero per il prossimo giugno. (Leggo)

