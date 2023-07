Scamacca, Pinto vola a Londra per tentare l’assalto decisivo. Ma la pista Morata non è tramontata

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Non sembrano trovare conferme sui quotidiani di oggi le notizie di ieri di Calciomercato.com di un sorpasso Inter per Gianluca Scamacca. E’ ancora la Roma, ad oggi, a essere in pole per l’attaccante, anche se bisogna fare attenzione alla concorrenza dei nerazzurri.

Scamacca è e resta il primo obiettivo di Tiago Pinto, che ha in mano la parola del giocatore e su questo sta cercando di fare leva con il West Ham. Lo stallo è dovuto dal fatto che la Roma a oggi non ha cambiato la formula del suo acquisto: prestito con diritto di riscatto, modalità che non piace agli inglesi, che vogliono la certezza del suo acquisto.

Per uscire da questo impasse, il general manager volerà a Londra nel corso di questa settimana, ovviamente con un rilancio in mano: la sensazione è che alla fine il matrimonio si farà. Ma serve uno sforzo da parte di entrambi i club. La soluzione potrebbe essere un prestito oneroso (diciamo a circa due-tre milioni) con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, legate alle presenze, ai gol e magari alla qualificazione alla Champions League.

E Morata, il preferito di Mourinho? Pista che resta difficile, ma non impossibile. In questo caso serve prima una cessione che porti soldi in cassa, e cioè quella di Ibanez. Qualora l’inglese dovesse trovare un estimatore pronto a sborsare i 25-30 milioni richiesti da Pinto, l’assalto allo spagnolo potrebbe concretizzarsi nell’ultima parte del mercato.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Messaggero