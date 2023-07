Sanches vicino, ma le visite mediche saranno accurate. E si torna a parlare di Kamada

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Questa può essere la settimana decisiva anche sul fronte Renato Sanches, il centrocampista che la Roma ha individuato come giocatore su cui scommettere in vista della prossima stagione.

Il PSG tornerà a breve in Europa dalla tournée giapponese e Tiago Pinto è pronto a chiudere l’affare in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni di euro. I francesi per ora non hanno aperto a questa modalità, ma senza altre offerte per il calciatore, che ha già un’intesa con la Roma, dovranno accettare questa soluzione.

Restano però i dubbi sulle condizioni fisiche del calciatore, e per questo il club dei Friedkin, come è già successo in passato, effettuerà delle visite mediche piuttosto accurate per capire lo stato di salute del portoghese.

Intanto però su alcuni giornali oggi si torna a parlare di Daichi Kamada: arrivati ad agosto, il giapponese non ha ancora trovato una squadra pronta a investire i soldi richiesti dal suo entourage. Il giocatore piace molto a Mourinho, e la pista non sembra essere ancora tramontata in chiave Roma, specie se le pretese cominceranno ad abbassarsi.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport