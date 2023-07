Roma, rosa incompleta: Mourinho furioso

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho è scontento. Addirittura furioso. Così il Corriere dello Sport oggi torna a descrivere l’allenatore giallorosso al suo terzo anno alla guida della Roma.

A rendere inquieto lo Special One è il mercato operato in queste settimane dal club: gli arrivi a parametro zero di Ndicka, Kristensen e Aouar hanno reso la rosa più profonda, ma non basta. All’appello mancano ancora i due rinforzi primari che aveva messo in cima alla lista: un centrocampista box to box e soprattutto un attaccante.

Ed è proprio sul discorso attaccante che si concentrano i mal di pancia del tecnico: Mou non considera Belotti il centravanti adatto a sviluppare la manovra offensiva della sua squadra e chiede uno sforzo ai Friedkin. L’attaccante ideale nella testa dello Special One è e resta Alvaro Morata.

Per ora però la casella degli acquisti in attacco continua a non essere riempita. Nemmeno con Gianluca Scamacca, l’attaccante che per Mourinho non sarebbe la prima scelta, ma che il tecnico avrebbe comunque accolto di buon grado pur di aggiungere peso al reparto, rimasto orfano di Abraham. Per Mou dunque la rosa non è completa, e non perde occasione per esprimere il suo malcontento. Di diverso avviso Tiago Pinto e la proprietà.

