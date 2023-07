“ON AIR!” – CIARDI: “Mou? Ci sono più possibilità che lasci Pinto”, MAGNI: “Josè vuole un attaccante di manovra”, FOCOLARI: “Soliti capricci del tecnico”, DAMASCELLI: “Roma sconfitta per colpa di Taylor? Lo dicono gli idioti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mourinho ha avuto una certa smania perchè non gli è stato preso Kamada. Perchè non gli è stato preso? Organi vicini a Pinto fanno capire che ci sono già giocatori simili per caratteristiche in rosa. Parliamo di una situazione particolare, sia tecnico che allenatore sono in scadenza di contratto. E paradossalmente in questo momento ha più chance di lasciare Pinto di Mourinho…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il Corriere dello Sport parla di Mourinho furioso. Il titolo a mio parere è forzato, perchè nell’articolo si parla di normale scambio di opinioni tra general manager, allenatore e proprietà. E’ quello che succede ovunque, basta vedere succedendo dall’altra parte del Tevere ma anche in altre piazze di squadre italiane dove c’è un dibattito acceso su chi vendere e chi comprare…”

Massimiliano Magni (Radio Romanista): “Speriamo che Mourinho sarà contento a fine mercato, ma anche se non lo sarà questo non significa che la Roma arriverà decima. Lui è un grande allenatore e per questo tirerà fuori da questo gruppo qualcosa in più del suo potenziale. In attacco Mourinho vuole un attaccante di manovra più dello spaccaporte che pensavamo preferisse. Siccome mancavano i gol, noi credevamo che l’allenatore cercasse uno che stava davanti la porta, uno alla Icardi, che la butta sempre dentro. Mourinho invece vuole un centravanti di manovra, ma anche uno che conosce: lui ha basato la costruzione della squadra su un gruppo di persone ed è normale che cerchi anche dei ragazzi che conosce, dei suoi giocatori, ed è per questo che va su Morata…”

Daniele Matera (Radio Radio): “Mourinho nei primi giorni di ritiro è sempre rimasto silente, non aveva mai esternato i mal di pancia. Ma dopo la partita con l’Estrela qualche segnale lo ha mandato, ce lo ha fatto capire a noi che eravamo in ritiro. Nel secondo tempo della partita, dopo due minuti l’allenatore ha cominciato a capire che c’era qualcosa che non andava in attacco: la squadra impostava dal basso e se l’attaccante viene a ricevere palla e sbaglia il passaggio mette in difficoltà la squadra. Sono delle situazioni che c’ha spiegato bene, Mou comincia a mugugnare. Vuole un attaccante con determinate caratteristiche, chiede Morata più di Scamacca, gli serve un giocatore che tenga palla, che faccia da raccordo tra centrocampo e attacco e che porti qualità al gioco offensivo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho ha voluto dare un segnale. Lui si incavola dopo due minuti, al primo errore di Belotti lui fa lo show. Che alla Roma serva un centravanti è evidente, come il fatto che il preferito sia Morata. Però non bisogna fare i capricci, Morata si prende se si può prendere. Ma se l’Atletico Madrid chiede 21 milioni e lui 7,5 di ingaggio, la Roma non lo può prendere. Che capricci sono, inutile continuare a insistere. Lui si deve adeguare e impostare il gioco con i calciatori che ha. Sono i soliti capricci di Mourinho… Pinto? Merita l’Oscar del mercato, perchè il mercato si fa in entrata che in uscita, e lui li ha piazzati tutti. Sta facendo i miracoli, ma come si fa a criticarlo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Morata mi piace, ma è un giocatore che ti costerebbe troppo, è un’operazione anti-economica. Nemmeno l’Inter ha preso Morata, nonostante Inzaghi lo volesse. Lui lo accetta, perchè glielo hanno spiegato, e invece Mou sembra che non possa giocare senza Morata…Evidentemente club come Roma, Inter o Juve non posso permettersi esborsi del genere… Mou e Pinto in scadenza? Non penso sia una situazione anomala, i risultati non sono stati trionfali ed è giusto che la proprietà rifletta e poi prenda le sue decisioni. Che ci sia sempre bisogno di un contratto lungo mi stupisce abbastanza, sono professionisti e devono lavorare anche se hanno un contratto in scadenza. Non mi sembra che il loro rinnovo sia una priorità. Pinto ha fatto un gran lavoro in uscita, ora Mou deve far vedere cosa è in grado di fare e poi i Friedkin decideranno…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Mourinho insiste per Morata perchè è un calciatore importante, totalmente diverso da Belotti e da Abraham. Ma il giocatore costa una cifra che la Roma non può affrontare: Morata è titolare dell’Atletico Madrid in coppia con Griezmann, e hanno battuto il City al completo. E’ un’operazione che non si farà… Mourinho? Vive di rendita. La Roma è arrivata sesta, qual è il suo credito? Quello di aver fatto vincere la Conference un anno fa. Avrebbe vinto l’Europa League senza Taylor? Quello lo dice il partito degli idioti, perchè allora siamo al Medioevo del calcio… Il suo rinnovo dipenderà dai risultati di quest’anno. Dybala? Costerebbe meno di Morata e non lo prende nessuno, questo dovrebbe far riflettere…”

Redazione Giallorossi.net