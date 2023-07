Calciomercato Roma, non si sblocca Renato Sanches: il PSG ancora fermo sul no al prestito

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non sembra ancora sbloccarsi la situazione legata al possibile affare tra la Roma e il Paris Saint-Germain per Renato Sanches.

Stando a quanto rivelano dalla Francia, e più precisamente dalla redazione di RMC Sport, il club parigino non ha aperto all’ipotesi di cedere il centrocampista in prestito con diritto di riscatto, formula invece tanto gradita a Tiago Pinto.

Il PSG infatti non vuole ritrovarsi nella situazione di un anno fa quando Antero Henrique fu incaricato di sfoltire la rosa e per farlo ricorse a una serie di operazioni temporanee. Un errore che il club francese non vuole ripetere.

Da qui il perdurare dello stallo. Sembra dunque non essere oggi la giornata giusta per la tanto attesa accelerata per Renato Sanches in giallorosso.

Fonte: rmcsport.bfmtv.fr