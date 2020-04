Scambio Perotti-Pinamonti, intermediari al lavoro

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Lo scambio tra Genoa e Roma, con il placet dell’Inter, potrebbe essere il primo movimento di mercato della prossima estate giallorossa. In ballo ci sono Diego Perotti e Andrea Pinamonti.

Il primo farebbe ritorno in Liguria dopo una stagione tormentata dagli infortuni, il secondo invece approderebbe a Trigoria per diventare il vice-Dzeko al posto di Kalinic, che tornerà all’Atletico Madrid.

Stando a quanto scrive oggi Il Tempo (F. Biafora), negli ultimi giorni alcuni intermediari hanno cominciato a prendere contatti con il Genoa per intavolare lo scambio.

L’attaccante classe 1999 è stato ceduto dall’Inter ai liguri in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, ma i nerazzurri hanno comunque conservato una corsia preferenziale per riportarlo eventualmente a casa: per un eventuale scambio tra Roma e Genoa servirebbe il semaforo verde del club di Suning.

Fonte: Il Tempo