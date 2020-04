Pizarro: “Spalletti di nuovo alla Roma? Non ne sarei sorpreso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – David Pizarro punta sullo Spalletti-ter alla Roma. Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport il centrocampista cileno è infatti tornato sulla sua ex squadra che ancora oggi vive continui momenti di alti e bassi:

“Non la capisco. A volte è straordinaria, a volte si perde nelle sciocchezze. Di sicuro la situazione societaria non aiuta. Non si capisce chi comandi: Londra, Trigoria, Stati Uniti. Ora questa trattativa, boh.”

Spiega così l’amore per la Roma: “Semplice. Rimasi stregato la prima volta, entrando all’Olimpico. Era l’anno dello Scudetto. Io andai in panchina e vidi Totti segnare quel gol al volo contro noi dell’Udinese.”

Inevitabili le domande sul suo mentore, Luciano Spalletti e sul rapporto difficile avuto con Totti: “Sono stupito e dispiaciuto. Quando eravamo tutti insieme, nella nostra Roma a gestione familiare, avevano un rapporto speciale. Direi privilegiato. Di sicuro è un peccato, Luciano teneva davvero ai colori giallorossi: avrebbe dovuto chiudere in un altro modo. Dove allenerà? Non sarei sorpreso se in futuro ci fosse uno Spalletti-Ter alla Roma.“

Fonte: Corriere dello Sport