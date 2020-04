Stadio della Roma, ora Vitek potrebbe ritirarsi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin e James Pallotta si sono dati appuntamento alla fine dell’emergenza sanitaria. A quel punto, riprenderà la trattativa economica tra compratore e venditore che in linea di principio non hanno cambiato idea.

Servirà comunque uno sforzo di tutte e due le parti per non far saltare l’affare. Chiusura sullo stadio: secondo quanto filtra da ambienti bancari, il miliardario Vitek potrebbe uscire di scena senza rilevare i terreni di Parnasi.

Non c’entra con il passaggio di proprietà della Roma ma con il futuro dei giallorossi. Per mandare avanti il progetto ci vorrà una nuova immissione di capitali.

