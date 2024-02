Scatta l’ora di Smalling e Azmoun

AS ROMA NEWS – De Rossi studia una nuova Roma. Dopo i 120 minuti di partita giocati appena giovedì scorso, per il tecnico è necessario pensare a una squadra molto diversa da quella che ha dovuto lottare fino ai calci di rigore per battere il Feyenoord.

Ci sono alcuni calciatori che, anche per motivi fisici, è difficile pensare in campo domani contro il Torino: sicuri assenti Llorente, Spinazzola e Pellegrini, ma anche Karsdorp, Mancini, Dybala e Lukaku avrebbero bisogno di riposo.

Certo, se tutti questi calciatori dovessero partire dalla panchina, domani vedremmo in campo una Roma 2, con ben 7 cambi su 11 di formazione. Un azzardo eccessivo, anche considerata l’importanza della partita. De Rossi sa che in questa corsa durissima verso la zona Champions ogni punto perso rischia di pesare tantissimo e sta ponderando con attenzione il rischio d cambiare troppo.

Ma le fatiche di coppa impongono una riflessione. Stando a quello che filtra da Trigoria, quella di domani potrebbe essere la grande occasione di Sardar Azmoun, attaccante iraniano che la Roma vorrebbe riscattare a fine stagione aprendo una trattativa con il Bayer Leverkusen. A differenza di Lukaku, destinato invece a lasciare Trigoria al termine del campionato. Il belga ultimamente non sta vivendo un periodo felice e una riflessione si impone nella testa di De Rossi. Che non vuole comunque perdere mentalmente Big Rom, un giocatore fondamentale per raggiungere gli obiettivi stagionali.

L’altra grande novità di Roma-Torino potrebbe essere, a sorpresa, il ritorno in campo dal primo minuto di Chris Smalling. L’inglese teoricamente sarebbe un titolarissimo di questa squadra, e non dovrebbe essere di certo considerato un cambio o una seconda linea. Ma il lungo stop frena gli entusiasmi. Il giocatore deve essere comunque ritrovato, e ha bisogno di giocare. De Rossi ci sta pensando. Oggi in conferenza stampa ne sapremo di più.

Fonti: Il Romanista / Corriere dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero