PRIMAVERA, Roma-Genoa 3-0: Pisilli, Pagano e Cherubini fanno volare i giallorossi al secondo posto

AS ROMA NEWS – La Roma Primavera cala il tris pesante battendo il Genoa in casa con il punteggio di 3 a 0 e rafforzando il suo secondo posto in classifica generale.

Dopo un primo tempo concluso sullo 0 a 0 con occasioni da entrambe le parti, la ripresa non ha storia: segna prima Pisilli, poi Pagano disegna un destro perfetto per il raddoppio, quindi Cherubini (tornato a pieno regime dopo l’operazione al ginocchio) chiude i giochi servito tutto solo in area da Mlakar. Tutto avviene nel giro di 10 minuti magici per i giallorossi.

Il Genoa si arrende, la Roma fa festa raggiungendo quota 40 punti e la seconda posizione in solitaria in attesa degli scontri diretti Torino-Atalanta e Sassuolo-Lazio. L’Inter continua a guidare la classifica a distanza considerevole, a 48 punti.

Giallorossi.net – T. De Cortis

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA: Marin; Mannini, Keramitsis, Plaia, Oliveras (63′ Reale); Pisilli, Romano (63′ Graziani), Pagano; Costa, Mlakar, Cherubini.

A disp.: Kehayov, Golic, Chesti, Misitano, Marazzotti, Alessio, Ivkovic, Seck, Coletta.

All.: Guidi.

GENOA: Calvani; Papadopoulos, Abdellaoui, Pittino, Tosi; Rossi, Parravicini; Sarpa, Arboscello (58′ Venturino), Omar (53′ Ghirardello); Ekhator.

A disp.: Boschi, Consiglio, Scaravilli, Ferroni, Pinto Goncalinho, Barbini, Bosia, Thorsteinsson.

All.: Agostini.

Arbitro: Vingo Assistenti: Marchese – Vitale.

Marcatori: 52′ Pisilli, 57′ Pagano, 62′ Cherubini.

Ammoniti: Romano (R), Pittino (G), Golic.