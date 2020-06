Schick ancora in gol col Lipsia nel match in corso contro il Paderborn (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Patrik Schick non si ferma più. Anche questo pomeriggio l’attaccante ceco è stato impiegato titolare dal suo allenatore nel match tra il Lipsia padrone di casa e il Paderborn.

Il centravanti di proprietà della Roma, che i tedeschi vorrebbero riscattare ma solo dietro sconto, è andato in gol a metà del primo tempo portando in vantaggio i suoi con un pregevole piatto sinistro di prima intenzione dopo un cross basso offerto da Timo Werner, suo partner d’attacco. (GUARDA IL VIDEO DEL GOL)

Schick è stato poi sostituito all’intervallo dato che il Lipsia era rimasto in dieci per l’espulsione di Upamecano. Il match è poi terminato uno a uno grazie al pareggio in pieno recupero del Paderborn. Per il ceco si è trattato del gol numero 10 in Bundesliga. A ogni rete messa a segno sarà difficile per il Lipsia trattare sul prezzo con la Roma, dato che il centravanti sta attirando su di sé le attenzioni di tanti club inglesi e non solo.

Redazione Giallorossi.net