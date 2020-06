ULTIME DA TRIGORIA – Intenso lavoro atletico e tattico. Individuale per Mancini, Pau Lopez e Zaniolo

AS ROMA NEWS – Ultimo allenamento della settimana per la squadra giallorossa, dato che Fonseca ha concesso un giorno libero per la giornata di domani. Seduta molto intesa, durata più di due ore.

Iniziata con la fase atletica, la squadra ha proseguito con una parte tattica con partitella in cui il tecnico portoghese ha avuto la possibilità di provare sia la difesa a tre e quella a quattro. Lavoro individuale per Gianluca Mancini e Pau Lopez, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.

C’è ottimismo sul recupero di entrambi in vista della partita in programma il prossimo 24 giugno alle ore 21.45 allo Stadio Olimpico contro la Sampdoria. Lavoro a parte anche per Nicolò Zaniolo, che dovrebbe tornare a lavorare con il gruppo forse già la prossima settimana.