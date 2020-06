Schick, il Lipsia a caccia dello sconto. Pedro e Biraghi si avvicinano alla Roma

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NEWS – Il Lipsia ci prova. Il club tedesco vuole trattenere Schick, ma le dichiarazioni dell’allenatore vanno in direzione contraria: “Abbiamo un budget rigoroso, non credo che potremo riscattare Schick“. Stando a quanto sostiene oggi la Gazzetta dello Sport, si tratta solo di una mossa strategica per ottenere uno sconto dalla Roma.

Dai 28 milioni pattuiti, il Lipsia sta cercando addirittura di scendere a 20, forti della volontà del calciatore di rimanere lì. La Roma però non sembra d’accordo e ora aspetta proposte dalla Premier per il centravanti: Arsenal e Tottenham, riferisce “Il Tempo“, hanno già fatto dei sondaggi.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, si avvicinano sia Pedro, in scadenza di contratto dal Chelsea, sia il terzino sinistro Biraghi, destinato a finire in uno scambio di mercato tra Roma e Fiorentina con Florenzi dirottato ai viola.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Il Tempo