Bivio Pallotta: trovare un socio o tornare a trattare con Friedkin

AS ROMA NEWS – James Pallotta si trova a un bivio, racconta l’edizione odierna de “Il Messaggero” (S. Carina), dopo aver rifiutato l’ultima proposta di Friedkin. La ricapitalizzazione si avvicina e per trovare liquidità il presidente della Roma cerca nuovi soci che possano aiutarlo.

Questo dunque la prima strada che proverà a percorrere Pallotta: quella di prendere tempo, aspettando l’entrata di nuovi soci di minoranza che possano garantire, insieme a operazioni di factoring, liquidità immediata nel club e permettere al bostoniano di restare ancora alla guida della Roma. Almeno per adesso.

Se questa strada non fosse percorribile, l’unica altra soluzione per Pallotta sarebbe quella di tornare a sedersi al tavolo delle trattative. E al momento l’unico soggetto in gioco è Dan Friedkin. Che sapendo come entro pochi mesi (probabilmente anche prima di dicembre, dovendo garantire margine di manovra al club) Pallotta dovrà comunque far fronte all’aumento di capitale (al quale i soci che lo affiancano non intendono partecipare), ha deciso di attendere.

Fonte: Il Messaggero