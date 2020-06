Lipsia, Nagelsmann: “Difficile il riscatto di Schick anche con la qualificazione in Champions”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Julian Nagelsmann, tecnico del RB Lipsia, ha parlato in una lunga intervista a SportBild anche del possibile riscatto da parte dei tedeschi di Patrik Schick.

“Spero di arrivare tra le prime quattro, ma comunque difficilmente potremmo riscattare Angelino e Schick. Anche se entrassimo in Champions, non potremmo buttare soldi, abbiamo un budget ristretto e dei piani da rispettare. Se non vendiamo, non possiamo comprare, questo difficilmente si comprende”.

Non è una novità che il Lipsia stia cercando di tirare sul prezzo del riscatto del calciatore, fissato a 29 milioni di euro nel caso in cui il club raggiungesse il traguardo Champions. Se la Roma non trovasse l’accordo con i tedeschi, sarebbe pronta ad ascoltare offerte dalla Premier.