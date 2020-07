Schick, il Lipsia prepara una nuova offerta: prestito con obbligo di riscatto

CALCIOMERCATO AS ROMA NEWS – Il Lipsia studia nuovi modi per provare a trattenere Schick. Il club tedesco, rivela Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, sta infatti per avanzare una proposta alla Roma per convincerla a cedere il proprio attaccante al club della Red Bull.

Viste le difficoltà di accontentare le richieste dei giallorossi, che per Schick chiedono 29 milioni cash, il Lipsia ora pensa di cambiare formula per trattenere il ceco offrendo alla Roma un altro anno di prestito ma stavolta con obbligo di riscatto.

In pratica i tedeschi acquisterebbero il calciatore non adesso ma tra un anno. Resta però da capire a che cifra e soprattutto se il club giallorosso si accontenterà di questa nuova formula.

Fonte: Gianlucadimarzio.com