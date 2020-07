Conferenza FONSECA: “Le sconfitte non possono pesare così tanto sulla squadra, questa mentalità va cambiata”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Parma, partita di campionato che si giocherà domani sera alle ore 21:45. Il tecnico portoghese risponde alle domande dei giornali sul match contro i ducali, sulla formazione che manderà in campo e sulle voci riguardanti il suo futuro sulla panchina giallorossa:

Sky Sport: “Non sono cresciuti Under e Kluivert, era lecito aspettarsi di più?”

“Non è giusto ora parlare di due giocatori, tutti dobbiamo fare meglio. Sono due giovani. Tutta la squadra poteva fare meglio”

Sky Sport: “C’è la possibilità di vedere Cristante nella difesa a tre?”

“Sì, se giocheremo con questo sistema. Lui ha giocato in questa posizione molto bene. Può essere una soluzione”.

Ansa: “Come si spiega la flessione della squadra?”

“Penso che dobbiamo separare i momenti. Non abbiamo iniziato bene a inizio anno, poi abbiamo recuperato. Dopo la Samp abbiamo perso col Milan. Nella squadra esiste un problema e stiamo lavorando per questo: le sconfitte qui sono molto pesanti e la squadra ha difficoltà a recuperare dopo una sconfitta. Domani faremo meglio che contro il Napoli”.

Tuttosport: “L’assenza di Smalling può essere decisiva?”

“No, non si dipende solo da un giocatore”.

Gazzetta dello Sport: “Perez può essere la spalla di Dzeko? Cosa cambia tra lui e Kluivert?”

“Può giocare, non cambia molto. In quella posizione sono giocatori simili”.

Il Tempo: “Le dà fastidio leggere i nomi di altri possibili allenatori che possono sostituirla?”

“No, nessuno.”

Corriere dello Sport: “La crisi di risultati dipende dal ritardo di condizione fisica rispetto agli avversari?”

“No, per me non è un problema di condizione”.

La Repubblica: “Perchè ha scelto di mandare in campo Zaniolo che non era in grado di reggere l’urto?”

“Se Zaniolo era con noi voleva dire che era pronto per giocare. Non può giocare tutta la partita, ma trenta minuti sì. Lui ha giocato bene, non è nella migliroe condizione.”

Il Romanista: “E’ pronto per giocare dall’inizio?”

“No, serve attenzione con Zaniolo”

Rete Sport: “Come si convincono i tifosi che c’è stato un progresso rispetto alla scorsa stagione?”

“Non è giusto fare paragoni con le altre stagioni. Abbiamo cambiato tanto, abbiamo fatto tante cose bene e dobbiamo tornare a fare bene. Siamo all’inizio di un progetto. Conosco tanti allenatori che oggi sono allenatori vincenti di campionati importanti d’Europa che all’inizio non hanno vinto niente.”

Tele Radio Stereo: “Che cosa è successo dal punto di vista mentale dopo il lockdown?”

“Per la squadra, una sconfitta deve essere solo una sconfitta. Qui non può essere così pesante e influenzare così tanto il futuro. Questa mentalità va cambiata”.

Centro Suono Sport: “Come si prepara per reagire a situazoni tattiche tipo il gol di Callejon?”

“Ci avevamo lavorato, ma può succedere di prendere un gol così. Sono situazioni fatte con tempi giusti, difficili da controllare. Merito dei giocatori del Napoli”.

Roma Radio: “Che Parma si aspetta domani?”

“Una squadra molto pericolosa in contropiede. Dobbiamo aspettarci questo”.

Roma TV: “Su quali ruoli sta maggiormente riflettendo per domani?”

“Cambierò poco, come ho detto. Smalling sta male, Zappacosta ha giocato due partite, più uno o due dubbi. Ma non cambierà molto”.

Giallorossi.net – A. Fiorini