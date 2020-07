Roma-Parma, le probabili formazioni e dove vederla in Tv

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Modulo confermato e pochi cambi. Fonseca cerca di dare continuità alla sua Roma in questo rush finale di campionato nel quale si gioca la permanenza sulla panchina giallorossa per il prossimo anno. Contro il Parma spazio dunque alla difesa a tre, con Cristante centrale difensivo. Ai suoi fianchi agiranno Mancini e Ibanez.

A centrocampo Veretout farà lavoro sporco, con Pellegrini e Mkhitaryan intermedi a fare da raccordo tra centrocampo e attacco. Sulle corsie laterali Spinazzola parte leggermente in vantaggio su Bruno Peres per il ruolo di terzino destro, con Kolarov che tornerà ad occupare la fascia sinistra.

In attacco Carles Perez dovrebbe togliere il posto a Kluivert e giocare in coppia con Edin Dzeko. Poche chance per Under, mentre Zaniolo partirà di sicuro dalla panchina, ma il suo impiego per gli ultimi 20-25 minuti di match appare scontato.

Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Parma, match che si giocherà domani sera ore 21:45 allo stadio Olimpico, diretta tv su DAZN:

Roma (3-5-2) – Pau Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Spinazzola, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Kolarov, Carles Perez, Dzeko.

Parma (4-3-3) – Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Kucka, Hernani, Kurtic, Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Giallorossi.net – A. Fiorini