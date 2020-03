Schick, il Lipsia punta ad abbassare il prezzo del riscatto. E se la Roma decidesse di…

ULTIME NEWS AS ROMA – Il futuro di Patrik Schick è un rebus. La sua stagione al Lipsia è stata molto positiva, tanto che il club tedesco sembrava convinto di riscattarlo al termine del campionato versando i 28-29 milioni stabiliti nel diritto di riacquisto con la Roma la scorsa estate.

Ma poi è arrivato il Coronavirus e tutto è tornato in discussione. Il club tedesco ha fatto sapere pubblicamente, attraverso le dichiarazioni del proprio direttore sportivo, di non poter più essere in grado di versare quella somma vista l’emergenza che sta attraversando il mondo del calcio. Allo stato attuale delle cose non si sa nemmeno se potranno concludersi coppe e campionati, con conseguente perdita sostanziosa di denaro.

Il Lipsia punta quindi a un ricco sconto sul prezzo. Ma la Roma cosa farà a quel punto? Potrà rinunciare a una plusvalenza, svalutando uno degli acquisti più costosi della sua storia? Molto difficile, per non dire impossibile. A questo punto l’unica strada percorribile è quella di riportare Schick a Roma.

I giallorossi quindi potrebbero scegliere, anche se in maniera forzata, di dare una nuova occasione al ragazzo. Non è una novità che Petrachi sia a caccia di un attaccante giovane da affiancare a Dzeko, e il profilo di Schick si sposa perfettamente a questo profilo. L’altra soluzione sarebbe quella di inserire il ceco in uno scambio di mercato con qualche altro squadra permettendo a entrambe una plusvalenza.

Giallorossi.net – G. Pinoli