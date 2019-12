Schick non si ferma più: terzo e decisivo gol col Lipsia, ora i tedeschi pensano al riscatto

ULTIME AS ROMA – Momento magico quello che sta vivendo Patrik Schick con la maglia del Lipsia. Il centravanti ceco, arrivato in prestito dalla Roma, sembra essersi sbloccato definitivamente e aver trovato in Bundesliga le condizioni giuste per esprimere il suo indubbio talento.

Ieri sera l’attaccante è stato assoluto protagonista nel 3 a 3 finale sul difficile campo del Borussia Dortmund. Schick, partito dalla panchina, è subentrato nella ripresa quando il Lipsia si trovava sotto per 3 a 2.

Al ceco però sono bastati pochi minuti per rimettere il match in parità: cross dalla destra di Upamecano, e sinistro potente di Schick a battere il portiere avversario. A suon di gol e di prestazioni in crescita, l’attaccante della nazionale ceca sta convincendo il Lipsia, che ora pensa seriamente al riscatto.

Serviranno 29 milioni, 30 se il club tedesco riuscirà ad entrare in Champions, eventualità che appare scontata dato che il Lipsia attualmente si trova in vetta alla classifica a più tre sul Borussia Monchengladbach (che ha però una partita in meno) e a quattro punti proprio davanti al Dortmund. Staccato il Bayern, attardato al momento di ben 7 lunghezze. Insomma, il Lipsia punta a vincere la Bundesliga anche grazie alle prodezze di un redivivo Schick. Sempre più vicino a proseguire la sua carriera in Germania.

Giallorossi.net – F. Turacciolo