Schick: “Spero di restare al Lipsia”. Il ds dei tedeschi: “Questo è il posto perfetto per lui”

ULTIME AS ROMA – Il Patrik Schick visto al Lipsia sembra un lontano parente rispetto a quello di Roma. Il centravanti ceco, fermato a inizio stagione per un doppio infortunio alla caviglia, ha già collezionato in questo primo scorcio di stagione 4 gol e un assist e visti i numeri la sua permanenza in Bundesliga non sembra essere utopia.

Il giocatore, ancora di proprietà del club giallorosso, è ora nel club tedesco con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra già fissata di 28 milioni che diventerebbero 29 in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Schick, al termine del match con l’Ausburg, nel quale ha segnato anche il gol del momentaneo 2-1, fermatosi nella zona mista ai microfoni dell’emittente tedesca, ha dichiarato: “Spero di rimanere qui!”

A conferma del livello di crescita di Schick nel Lipsia ci sono le parole del direttore sportivo del club tedesco Krosche il quale ha affermato: “Si è adattato perfettamente qui e questo è anche il posto perfetto per lui. Con il nostro stile di gioco è in una situazione in cui può sfruttare al massimo i suoi punti di forza”.

Fonte: Kicker