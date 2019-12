Ag. Veretout: “Lo avrebbe preso il Napoli se in estate ci fosse stato Gattuso”

AS ROMA NEWS – Mario Giuffredi, procuratore di Jordan Veretout, è intervenuto ai microfoni dell’emittente radiofonica “Radio Kiss Kiss” svelando un retroscena sul centrocampista ora alla Roma:

“Quando lo stavo prendendo in procura, andai in Francia per parlare con la famiglia e chiamai Gattuso per avere un consiglio e mi disse di prenderlo subito. Lo voleva anche al Milan, per Gattuso è un calciatore importante. Sicuramente se ci fosse stato Gattuso in estate, il Napoli lo avrebbe preso”.

Giuffredi è anche il procuratore di Hysaj, terzino del Napoli accostato più volte anche alla Roma. Di lui ha detto: “È stato il protagonista nel secondo tempo contro il Sassuolo, calciatore importante che può dare una mano a raggiungere gli obiettivi. Agli inizi di gennaio vedrò Giuntoli e Gattuso. Conosco il mister da tanti anni e abbiamo un buon rapporto, ci parlerò chiaramente e capiremo cosa fare”.

Fonte: Radio Kiss Kiss