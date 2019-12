Stadio della Roma, il Comune smentisce l’esistenza di un comunicato sul progetto

ULTIME AS ROMA – Questa mattina il quotidiano “Il Tempo“, in un articolo firmato da Alessandro Austini e Ferdinando Magliaro, aveva raccontato l’esistenza di un comunicato del Comune di Roma riguardante lo Stadio della Roma che il giornale avevo letto in anteprima.

Nel testo, scrive Il Tempo, viene scritto che i lavori tecnici per il progetto sono in via di definizione e viene spiegato come l’inchiesta giudiziaria non abbia riguardato la procedura amministrativa.

Ma dal Comune arriva ora una nota contenente secca smentita sul fatto che esista un comunicato riguardante l’impianto giallorosso: “In merito ad alcuni articoli di stampa, si smentisce l’esistenza di un comunicato avente come oggetto il progetto dello stadio di Tor di Valle”. La situazione resta dunque piuttosto ingarbugliata e dall’esito oscuro.

