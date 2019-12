Cessione Roma, legale Friedkin Group: “Siamo fiduciosi, l’accordo può arrivare prima del nuovo anno”

AS ROMA NEWS – “Suppongo che avremo raggiunto l’accordo finale prima del nuovo anno. Da parte nostra, siamo fiduciosi che questo possa accadere”, sono le parole di un legale del Gruppo Friedkin a Roma Press sulla cessione del club giallorosso dalle mani di James Pallotta a quelle del texano Dan Friedkin.

Il consorzio con sede a Houston è stato coinvolti in colloqui con il tycoon di Boston per oltre un mese per l’acquisizione della società capitolina e le parti si stanno avvicinando ad un accordo.

La differenza tra la richiesta di Pallotta e l’offerta di Friedkin si sta riducendo, mentre le trattative continuano in modo serrato. ‘Mr Toyota’ è rimasto a Long Beach, in California, nei giorni scorsi e sta aspettando il ‘via libera’ finale del suo team legale prima di volare a Roma per completare l’affare.

Fonte: Roma Press