Scommesse, Corona: “Il quarto calciatore coinvolto è Nicola Zalewski”. Pronta la querela dei legali del calciatore

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Come annunciato, anche se con diversi minuti di ritardo, Fabrizio Corona rende noto il nome del giocatore della Roma che sarebbe, il condizionale è d’obbligo, coinvolto nello scandalo scommesse uscito fuori in questi giorni: si tratterebbe di Nicola Zalewski.

Come sottolineato anche per gli altri nomi usciti in queste ore, l’aspetto fondamentale da chiarire è se siano state fatte scommesse su eventi calcistici, come specificato dal codice di giustizia sportiva: “(…) è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA”.

Qualora venisse accertata questa fattispecie, i colpevoli rischiano una “squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000“.

Intanto però i legali di Nicola Zalewski avrebbero pronta una querela nei confronti di Fabrizio Corona, dopo l’annuncio del suo coinvolgimento nello scandalo delle scommesse.

Fonti: Dilingernews / Repubblica.it