Scontri a Tirana: in ospedale un albanese ferito alla testa, 9 ultras olandesi in commissariato (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Prime notizie di scontri a Tirana, dove tra poche ore andrà in scena la finale di Conference League tra Roma e Feyenord, ma al momento negli scontri non sono coinvolti ultras giallorossi.

Stando a quanto riporta in questi minuti il portale di Repubblica, infatti, gli scontri sarebbero avvenuti tra albanesi ed i tifosi del Feyenoord. Un 45 enne albanese avrebbe provocato gli olandesi urlando “Roma! Roma!“, generando una lite tra lui ed alcuni suoi amici ed i supporters olandesi. Lo stesso cittadino di Tirana sarebbe poi rimasto seriamente ferito alla testa e portato in ospedale.

Nove tifosi del Feyenoord sono stati invece condotti in commissariato per accertamenti: tutti sono sospettati dell’aggressione ai danni dell’uomo. Sembra però che dopo gli incidenti i tifosi del Feyenoord non si siano placati, e si siano diretti con bastoni verso la zona dello stadio.

GUARDA IL VIDEO DEGLI SCONTRI A TIRANA »