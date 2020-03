Senza Nazionali si potrà sforare a luglio. Ma la strada per salvare la A è tortuosa

NOTIZIE ROMA CALCIO – Ora che Euro2020 è stato spostato cosa succederà ai campionati? Anzi, al campionato di serie A? È la domanda che in tanti si fanno, ma che al momento non ha risposta.

Mancano certezze, o anche solo indicazioni su quando si potrà tornare a giocare e, dunque, ogni previsione sembra un azzardo. La data più percorribile, se tutto andrà bene per l’Italia (Inghilterra, Francia e Spagna sono indietro rispetto a noi), appare quella del ritorno in campo a metà maggio, con la stagione che verrebbe prorogata a luglio inoltrato. In questo arco di tempo, andrebbero giocate tredici giornate di serie A (salvo ipotesi play-off,ma a quante squadre?) per garantire ai club di non perdere gli introiti derivanti dai diritti tv.

Nella scelta delle date, però, si dovrà tenere conto anche della ferma volontà dell’Uefa di portare a conclusione, con il format attuale, le coppe europee, nelle quali sono ancora impegnate Juventus, Napoli, Inter e Roma. Volontà determinata anche qui dall’esigenza di salvaguardare gli introiti televisivi internazionali.

L’eventuale proroga a luglio dell’attuale stagione inciderà, tuttavia, anche sulla prossima, che da ieri è ufficiale dovrà essere di nuovo compressa (con diversi turni infrasettimanali e probabile rinuncia allo stop natalizio) per dare modo alle Nazionali di prepararsi per l’Europeo.

(Il Messaggero, A. Avantaggiato)