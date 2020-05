Senza ripresa i conti non tornano. La Roma sarà costretta ai saldi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha già perso almeno 20 milioni tra mancati incassi dal botteghino, riduzione delle sponsorizzazioni e merchandising. Se la Serie A dovesse essere stoppata fino a settembre, scrive oggi il Corriere della Sera (L. Valdiserri) arriverebbe un’altra perdita di 30 milioni.

Per risanarla ci sarebbe una sola strada: la cessione di calciatori. L’intenzione è di ricostruire da Pellegrini e Zaniolo, ma se la situazione non dovesse migliorare, nessuno può garantire nulla.

L’ideale è cedere i giocatori che non servono a Fonseca, ma purtroppo sono proprio quelli che non hanno mercato. A partire da Zaniolo e Pellegrini, passando per Kluivert e Diawara, Mancini e Under, i giallorossi hanno in casa un capitale importante, ma dovrebbe essere la base del futuro giallorosso. Nel peggiore degli scenari, pensando a un campionato a porte chiuse anche nella prossima stagione, non c’è più certezza del programma.

Fonte: Corriere della Sera