Pallotta deve mettere 20 milioni entro maggio. Stadio, verso il sì

ULTIME NEWS AS ROMA – I conti della Roma fanno preoccupare, scrive oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo). Entro maggio servono altri 20 milioni di ricapitalizzazione, alla quale dovrà provvedere Pallotta.

È stata questa la cifra persa in questa stagione, con il mancato incasso ai botteghini per la seconda parte del campionato. La previsione per il prossimo anno è di finire in passivo di altri 30 milioni. La situazione non è florida per nessuno, ma la Roma ha raggiunto i livelli di guardia.

Saranno necessarie le cessioni dei giocatori, con Under e Kluivert in prima fila per lasciare Trigoria, per tenere a galla i conti. Intanto, dopo mesi di silenzio assordante, si è tornato a parlare dello stadio della Roma.

L’assessore alla mobilità Pietro Calabrese è intervenuto su Nsl Radio: “Noi siamo sempre stati fiduciosi ma ovviamente non dipende solo da noi. Da quanto so dovremmo essere arrivati alla definizione della convenzione, dunque al contratto che dovrà essere stipulato da Roma Capitale con la società privata per avviare finalmente i lavori“.

Fonte: Corriere dello Sport