Mkhitaryan, sì: ecco lo sconto

ULTIME CALCIO MERCATO ROMA NEWS – L’emergenza Coronavirus ha sconvolto i piani dei club non solo nell’immediato, ma anche per il prossimo calciomercato che si prospetta per molti pieno di sacrifici, scambi e affari low cost.

I primi due obiettivi di Petrachi rimangono però quelli fissati due mesi fa, scrive oggi il Corriere dello Sport (J. Aliprandi): cercare di trattenere Smalling e Mkhitaryan nella Capitale almeno per un’altra stagione. Se per il difensore ci sono poche chance, va fatto un discorso opposto per Mkhitaryan.

L’armeno si sta sempre più avvicinando a un futuro in giallorosso: voci da Londra affermano che il costo del suo cartellino, anche grazie alle pressioni del giocatore, sia sceso a 10 milioni, una somma accettabile per la Roma. Servirebbe, poi, un taglio dell’ingaggio da parte del fantasista.

Fonte: Corriere dello Sport