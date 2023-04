Senza tregua

AS ROMA NEWS – Mettere da parte l’euforia per la vittoria di giovedì sera contro il Feyenoord e ritrovare le giuste energie fisiche e mentali per la difficile trasferta di questa sera.

Per la Roma comincia un tour de force terribile, con una serie di partite ad elevato coefficiente di difficoltà che decideranno se la squadra il prossimo anno giocherà o meno la Champions League.

Stasera Atalanta, poi Milan, quindi infrasettimanale col Monza (squadra in grande salute), e infine Inter. Da questo mini ciclo di partite che comincia oggi e si chiude il 7 maggio, e che precederà la doppia sfida con il Leverkusen, Mourinho e i suoi ragazzi si giocheranno il proprio campionato, con una serie di scontri diretti decisivi per la corsa ai primi quattro posti.

Si comincia oggi, dalla gara del Gewiss Stadium contro la squadra di Gasperini, scivolata fuori dalla zona Champions dopo un campionato non all’altezza dei precedenti. Vincendo stasera però l’Atalanta si porterebbe a 4 punti di distanza dai giallorossi e dal quarto posto, lasciando aperto un lumicino di speranza. Insomma, per i bergamaschi è una partita da dentro o fuori.

La Roma, che dovrà fare i conti con le assenze pesanti di Smalling e Wijnaldum oltre che con le fatiche di coppa, sa che battendo l’Atalanta raggiungerebbe la Juventus al terzo posto, e avvicinerebbe di molto la Lazio al secondo. Insomma, una vittoria oggi assumerebbe un peso enorme in chiave classifica in vista dei prossimi impegni contro le lombarde.

Difficile pensare a una Roma brillante, capace di ripetere la prestazione di giovedì scorso. Ma il carattere di questa squadra e del suo allenatore lasciano aperta la speranza. Specialmente se Llorente non farà rimpiangere l’assenza di Smalling, una mancanza che rischia di essere pesantissima per questa squadra. Dai Roma, non fermarti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini