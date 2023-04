Furia Sarri-Lotito sull’arbitro, ma Ghersini non sbaglia. I laziali: “Vogliono toglierci la Champions”

ALTRE NOTIZIE – Nervi tesi in casa Lazio dopo il ko interno contro il Torino. Nonostante il secondo posto sia ancora (per il momento) salvo, a Formello sembrano essere piuttosto nervosi in vista della volata finale per la Champions.

Pesantissime le parole di Sarri nel post partita all’indirizzo di Ghersini, fischietto del match: “L’arbitraggio è stato discutibile, bisogna però fare un plauso ai ragazzi perché non sono andati fuori di testa. Il nervosismo è venuto fuori, siamo stati penalizzati. È un arbitro da fermare, se non lo fermano sarei preoccupato“. In conferenza poi l’affondo: “Campionato falsato“.

Queste le recriminazioni del tecnico: “Tutto l’arbitraggio ci ha fatti innervosire, la valutazione dei falli è stata prima di un tipo e poi di un’altra. Il gol è arrivato da un fallo laterale battuto in campo di un metro, poi manca un rigore sul fallo su Hysaj. Se devo dire ciò che ci ha fatto innervosire non si può fare una puntata sola, bisogna fare una serie“.

E se Sarri è fuori dai gangheri, Lotito non è da meno. Il presidente è infuriato per la direzione dell’arbitro, che a suo dire ha condizionato pesantemente l’esito finale del match. E i tifosi laziali sono in fermento: “Non vogliono che ci qualifichiamo in Champions“, il grido sui social.

Di tutt’altro avviso il designatore Rocchi che, pur avendo riscontrato una gestione a volte un po’ confusa fra falli dati e no in mezzo al campo, ha considerato corrette le scelte d’area di non assegnare calcio di rigore nelle occasioni che hanno visto Singo opposto a Hysaj e Pedro a Ilic. Ghersini dunque non sarà fermato, al contrario di quanto vorrebbe Sarri.

Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport / Sportmediaset.it