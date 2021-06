Sergio Oliveira: “Non devo affermarmi, l’ho già fatto per molto tempo. Non devo dimostrare niente a nessuno”

AS ROMA NEWS – Dal ritiro del Portogallo verso Euro 2020 Sergio Oliveira, centrocampista accostato alla Roma oltre che alla Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa ed ha affrontato vari argomenti, dalla stagione con il Porto fino alle ambizioni della Nazionale.

“Non devo affermarmi, mi sono affermato già per molto tempo. Ho un po’ di esperienza, gioco grandi competizioni con un grande club. Non devo dimostrare niente a nessuno. La mia unica responsabilità è dare ogni giorno qualcosa in più per poter aiutare la Nazionale”.

“Rinnovo di Sergio Conceição? Parliamo del Portogallo, non del club. Sono concentrato qui, mi alleno con i giocatori migliori del mondo. Conceição ha scommesso su di me, è vero e noto. Non voglio parlare a livello individuale o di un allenatore per cui nutro grande affetto, non ne voglio parlare qui”, ha aggiunto.