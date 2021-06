UFFICIALE – Roma Femminile: Bavagnoli lascia la panchina e diventa la nuova Head of Women’s Football del Club

NOTIZIE AS ROMA FEMMINILE – Dopo tre anni sulla panchina della Roma e la Coppa Italia vinta contro il Milan, viene ufficializzato il nuovo incarico di Betty Bavagnoli: sarà “Head of Women’s Football del Club”, ovvero coordinatrice responsabile del settore femminile della società. L’ufficialità tramite un comunicato sul sito ufficiale del club.

“Sono grata alla Roma – ha dichiarato l’ex allenatrice – per avermi scelta per questo ruolo. Dopo tre bellissime stagioni da allenatrice ho sentito fosse arrivato il momento di cominciare un nuovo capitolo. In tutto il mondo la Roma è conosciuta per il senso di appartenenza e per l’incredibile entusiasmo dei suoi tifosi: per me è un orgoglio poter trasmettere questi valori e lavorare per far sognare a nuove generazioni di ragazze e bambine di poter indossare la nostra maglia“.

Anche il General Manager Tiago Pinto ha commentato la decisione in merito a Bavagnoli: “Desidero ringraziare Betty per il lavoro svolto in questi anni come coach, il suo contributo per la crescita delle nostre ragazze è stato determinante. Dopo la conquista della Coppa Italia, siamo felici di poter continuare ad affidarci alla sua conoscenza del settore e alla sua leadership: nel nuovo incarico siamo certi che ci aiuterà a perseguire i nostri obiettivi, che sono quelli di continuare a competere per vincere trofei e di creare una forte identità”.